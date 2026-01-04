طرح البوستر المنفرد لـ إيمان العاصي من مسلسل قسمة العدل

كتب - معتز عباس:

طرحت منصة WATCH IT البوستر المنفرد للفنانة إيمان العاصي أحد أبطال مسلسل قسمة العدل.

ونشرت المنصة البوستر الدعائي عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: مسلسل قسمة العدل يُعرض قريباً على WATCHIT ".

وتشارك إيمان العاصي في مسلسل قسمة العدل، المقرر عرضه على قنوات المتحدة قريبًا.

ويخوض بطولة "قسمة العدل"، كلًا من جانب خالد كمال، رشدي الشامي، محمد جمعة، خالد أنور، عابد عناني، ألفت إمام، إيناس كامل، دعاء حكم، كريم العمري،علاء قوقة ودنيا ماهر.

مسلسل "قسمة العدل"، تدور أحداث المسلسل حول النزاع المحتدم بين 3 أشقاء على ثروة وأملاك والدهم الذي لا يزال على قيد الحياة. تتصاعد أطماع الأخوة، بينما تقف أختهم في وجههم.

