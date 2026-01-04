إعادة عرض "العتاولة"على "MBC مصر"بداية من اليوم

أعلنت الفنانة عبير صبري انتهاء تصوير مسلسلها الجديد "البخت"، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وشاركت عبير صبري جمهورها صورًا من كواليس التصوير، ظهرت خلالها برفقة نسرين أمين وأحمد عبد العزيز، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "فركش مسلسل البخت رمضان 2026 بإذن الله على قناة أبوظبي".

ويُعرض مسلسل "البخت" خلال موسم دراما رمضان 2026 على قناة أبوظبي، وهو من بطولة عبير صبري، أحمد عبد العزيز، نسرين أمين، حسين فهمي، أحمد وفيق، وتأليف حسام موسى، وإخراج معتز حسام.

