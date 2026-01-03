تواصل الفنانة شيري عادل الترويج لمسلسل "فن الحرب" بطولة الفنان يوسف الشريف استعدادا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

نشرت شيري صورة من كواليس التصوير عبر حسابها على انستجرام، وكشفت عن اسم شخصيتها ضمن أحداث المسلسل وكتبت: "فن الحرب، مي".

يمثل المسلسل عودة الفنان يوسف الشريف بعد غياب سنوات عن الدراما التليفزيونية، ويشاركه البطولة كل من ريم مصطفى، إسلام إبراهيم، دنيا سامي، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج محمود عبدالتواب.

أعمال تنتظر شيري عادل عرضها قريبا

تشارك شيري عادل ببطولة فيلم "حين يكتب الحب" وسط نخبة من النجوم هم أحمد الفيشاوي، معتصم النهار، جميلة عوض، سوسن بدر.

