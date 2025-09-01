14 صورة من حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

كتب- مروان الطيب:

تصوير- إسلام فاروق:

تشهد دار الأوبرا المصرية مساء اليوم الاثنين انطلاق الدورة الثانية والثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران، والتي تقوم في الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر المقبل.

وانطلق حفل الافتتاح، بحضور الدكتور سامح مهران رئيس المهرجان، وأعضاء اللجنة العليا، ومجموعة كبيرة الفنانين والنجوم من مصر والعالم العربي، بالإضافة إلى مكرمي المهرجان، إذ يكرم المهرجان عددا من الشخصيات الفنية المصرية والعربية التي ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والوطن العربي، ويتم تسليمهم درع المهرجان وشهادات التقدير.

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.

اقرأ أيضا:

بعد طرح أغنية محمد منير.. شريهان لمخرج فيلم "ضي": قلبي بيرقص بمنتهى الشجن

ملحن "على بالي" يكشف تفاصيل اتهامه عصام صاصا بالتعدي على أغنية شيرين عبدالوهاب