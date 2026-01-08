30 عملا فنيا.. خريطة مسلسلات رمضان 2026 (تفاصيل)

يشهد رمضان 2026 مفاجآت قوية على مستوى الدراما التلفزيونية والأعمال المقدمة بالموسم، إذ رفع نجوم الفن وتيرة المنافسة لتقديم أعمال قوية تتنوع موضوعاتها بين الإثارة، والقضايا الاجتماعية، والقصص الرومانسية، لضمان استقطاب أكبر قاعدة جماهيرية ممكنة.

ويشهد الموسم الرمضاني عودة أحد أبرز نجوم التشويق الفنان يوسف الشريف، الذي يعود إلى الشاشة الرمضانية بمسلسله الجديد "فن الحرب"، بعد غياب استمر لأربع سنوات، كما يستعد النجم ماجد الكدواني لتسجيل حضوره الأول في السباق الرمضاني.

ونستعرض لكم الخريطة المبدئية لـ مسلسلات رمضان 2026:

مسلسل درش

يخوض الفنان مصطفى شعبان بطولة جديدة هذا العام بمسلسل "درش" ويشاركه نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم سهر الصايغ، طارق النهري، محمد علي رزق، عايدة رياض، رياض الخولي،نضال الشافعي، غادة طلعت، تأليف محمود حجاج، إخراج أحمد خالد أمين، والمقرر عرضه على قنوات المتحدة الإعلامية.

مسلسل السوق الحرة

ينافس مسلسل "السوق الحرة" في الموسم الرمضاني 2026، ويشارك في بطولته حسام داغر، محمد رضوان، محمد ثروت، ويزو، غادة طلعت، هالة فاخر، محمود الليثي، تأليف هشام يحيى، وإخراج المبدع شادي علي.

مسلسل وننسى اللي كان

يشارك في بطولة المسلسل ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي وإنجي كيوان، شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي ومحمد لطفي، العمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد حمدي الخبيري، ويُعرض عبر شبكة MBC.

مسلسل فن الحرب

يشهد مسلسل فن الحرب عودة للنجم يوسف الشريف إلى مسلسلات رمضان 2026، ويشارك في البطولة شيري عادل وريم مصطفى وإسلام إبراهيم، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب، والمقرر عرضه على شاشات المتحدة.

الست موناليزا

تقود البطولة مي عمر بمشاركة سوسن بدر ووفاء عامر وإنجي المقدم وشيماء سيف، حيث تدور الأحداث في إطار اجتماعي نفسي حول عدد من السيدات لكل واحدة منهن وجه ظاهر أمام المجتمع.

الست موناليزا من تأليف محمد سيد بشير وإخراج محمد علي، ويعرض ضمن مسلسلات رمضان 2026، على قناة "ام بي سي مصر".

مسلسل اتنين غيرنا

يدخل الفنان آسر ياسين دراما رمضان 2026 بمسلسل اتنين غيرنا، بمشاركة دينا الشربيني، حيث تدور الأحداث حول شخصين من عالمين مختلفين تجمعهما علاقة عاطفية

مسلسل اتنين غيرنا من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي، وتدور أحداثه في 15 حلقة، والمقرر عرضه على شاشات المتحدة.

مسلسل بيبو

يخوض المطرب أحمد بحر الشهير بـ "كزبرة"، أولى تجاربه الدرامية هذا العام، إلى جانب هالة صدقي وسيد رجب ووليد فواز، والعمل من إخراج أحمد شفيق، والمقرر عرضه على شاشات المتحدة.

مسلسل فرصة أخيرة

يشارك محمود حميدة وطارق لطفي في رمضان هذا العام بمسلسل فرصة أخيرة، قصة أمين جمال وسيناريو وحوار محمود عزت، والمقرر عرضه على شاشات المتحدة.

مسلسل النص 2

يواصل الفنان أحمد أمين تصوير الجزء الثاني من مسلسل "النص" مستكملًا قصة شخصية عبد العزيز النص، بمشاركة أسماء أبو اليزيد وبسمة وصدقي صخر.

المسلسل من تأليف شريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش ووجيه صبري، وإخراج حسام علي.

مسلسل فخر الدلتا

ينطلق الفنان الشاب أحمد رمزي في بطولته الأولى بمسلسل فخر الدلتا ويشارك في بطولته حسين فهمي وانتصار وسما إبراهيم، والعمل من تأليف عبد الرحمن جاويش وإخراج هادي الباجوري، والمقرر عرضه على شاشات المتحدة.

مسلسل رأس الأفعى

يدخل الفنان أمير كرارة هذا العام بمسلسل أكشن جديد بمشاركة شريف منير وماجدة زكي وأحمد غزي، والعمل من تأليف هاني سرحان وإخراج محمد بكير، والمقرر عرضه على شاشات المتحدة.

مسلسل عرض وطلب

ينتمي مسلسل عرض وطلب إلى الدراما الاجتماعية اليومية، وهو بطولة سلمى أبو ضيف، مصطفى أبو سريع، وسماح أنور، ورحمة أحمد، من تأليف محمود عزت وإخراج عمرو موسى.

مسلسل عين سحرية

يقدم الفنان عصام عمر بطولة مسلسل عين سحرية هذا العام، بمشاركة باسم سمرة وعمرو عبد الجليل، والعمل من تأليف هشام هلال وإخراج السدير مسعود.

مسلسل مناعة

تقدم الفنانة هند صبري رمضان 2026 مسلسل جديد يتحدث عن صراعات البشر مع العصابات والفساد، بمشاركة خالد سليم وأحمد خالد صالح، والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج حسين المنباوي.

مسلسل حكاية نرجس

مسلسل "حكاية نرجس" من المقرر عرضه في رمضان 2026، وهو بطولة ريهام عبدالغفور، أحمد عزمي، حمزة العيلي، تامر نبيل، بسنت أبو باشا، تأليف عمار صابر، وإخراج سامح علاء، ومن المقرر عرضه على شاشات المتحدة.

مسلسل كلهم بيحبوا مودي

مسلسل كلهم بيحبوا مودي من المقرر عرضه في رمضان 2026 على أحد قنوات المتحدة، ومن تأليف أيمن سلامة، إخراج أحمد شفيق، ويشارك في بطولته ياسر جلال، ميرفت أمين، أيتن عامر، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي.

مسلسل توابع

تستعد الفنانة ريهام حجاج، لخوض منافسات دراما رمضان 2026 من خلال مسلسلها الجديد "توابع" الذي تدور أحداثه حول "ريهام" إنفلونسر تجد نفسها متهمة في جريمة قتل، لتدخل في صراعات نفسية ودرامية طوال الحلقات، بمشاركة أسماء أبو اليزيد وأنوشكا، سحر رامي، تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل.

مسلسل تحت الحصار

المسلسل بطولة إياد نصار ومنة شلبي، وتدور أحداثه حول قصة حب تنمو في ظروف قاسية، الذي يشارك فيه تارا عبود وآدم بكري، وهو من تأليف عمار صبري وإخراج بيتر ميمي.

مسلسل اللون الأزرق

تخوض الفنانة جومانا مراد دراما رمضان 2026 بمسلسل "اللون الأزرق"، ويشارك في بطولته أحمد رزق، نجلاء بدر، أحمد بدير، كمال أبو رية، وحنان سليمان، من سيناريو مريم نعوم وإخراج سعد هنداوي.

مسلسل علي كلاي

المسلسل بطولة الفنان أحمد العوضي الذي يقدم فيه شخصية بطل رياضي سابق يدخل في صراعات قوية مع الأعداء والمنافسين، ويشاركه البطولة كل من درة، عصام السقا، يارا السكري، محمود البزاوي تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام، والمقرر عرضه على شاشات المتحدة.

مسلسل أب ولكن

المسلسل بطولة الفنان محمد فراج ويشاركه البطولة كل من هاجر أحمد، سلوى عثمان، حنان يوسف، بسمة داود، تأليف ياسمين أحمد كامل وماريان هاني، إخراج ياسمين أحمد كامل، والمقرر عرضه على شاشات المتحدة.

مسلسل أولاد الراعي

يخوض الفنان ماجد المصري، رمضان 2026 بمسلسل"أولاد الراعي" بطولة خالد الصاوي، أحمد عيد، إيهاب فهمي، نرمين الفقي،غادة طلعت، سيناريو وحوار محمود شكري، قصة ريمون مقار، إخراج محمود كامل، والمقرر عرضه على شاشات المتحدة.

مسلسل كان ياما كان

يشارك الفنان ماجد الكدواني في رمضان 2026 بمسلسل "كان ياما كان" والذي يضم نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم يسرا اللوزي، عارفة عبد الرسول، نهى عابدين، يوسف عمر، تأليف شيرين دياب، إخراج كريم العدل، والمقرر عرضه على شاشات المتحدة.

مسلسل الكينج

يخوض الفنان محمد عادل إمام رمضان 2026 بمسلسل أكشن جديد وهو "الكينج"، ويشاركه البطولة كل من ميرنا جميل، عمرو عبد الجليل، حنان مطاوع، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، ويعرض على قناة "ام بي سي مصر".

مسلسل المتر سمير

أعلن الفنان كريم محمود عبد العزيز عن ظهوره في رمضان 2026 بمسلسل "المتر سمير" تأليف ممدوح متولي، إخراج خالد مرعي، والمسلسل مكون من 15 حلقة، والمذاع على قناة "ام بي سي مصر".

يجسد كريم محمود عبد العزيز شخصية محامي يدعى"سمير"، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حيث تتناول القصة الأزمات والمواقف الطريفة والخلافات التي يواجهها في حياتهالمهنية، ويعرض على قناة "ام بي سي مصر".

مسلسل "المداح: أسطورة النهاية"

يخوض الفنان حمادة هلال، دراما رمضان 2026 بالجزء السادس من مسلسل المداح.

مسلسل "المداح : أسطورة النهاية" يشارك ببطولته فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، يسرا اللوزي، سهر الصاغ، تأليف أمين جمال، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض على قناة "ام بي سي مصر".

مسلسل سوا سوا

المسلسل بطولة الفنان أحمد مالك وهدى المفتي ويشاركهما البطولة كل من شريف دسوقي، أحمد عبد الحميد، نهى عابدين، تأليف مهاب طارق، إخراج عصام عبد الحميد، ويعرض على قناة "إم بي سي مصر".

مسلسل عباس الريس

يظهر الفنان عمرو سعد في رمضان 2026 بمسلسل"عباس الريس" ويشاركه البطولة كل من حاتم صلاح، تارا عماد، سما إبراهيم، عبد العزيز مخيون، إخراج أحمد خالد موسى، ويعرض على قناة "ام بي سي مصر".

مسلسل السرايا الصفرا

تخوض الفنانة سارة سلامة رمضان 2026 بمسلسل "السرايا الصفرا" إخراج جوزيف نبيل، وبطولة إيهاب فهمي وزوجته، ومنة عرفة ونهى عادل، غنوة محمود، دومينيك حوراني، وهو عمل مكون من 15 حلقة.

مسلسل حد أقصى

تخوض الفنانة روجينا دراما رمضان 2026 بمسلسل حد أقصى، تأليف هشام هلال، إخراج مايا زكي، وتدور أحداثه حول ، حيث يناقش قضية غسيل الأموال وتورط الأبطال في أزمة كبيرة تحاول روجينا الخروج منها.

شارك في بطولة المسلسل كل من محمد القس، خالد كمال، وفدوى عابد، إضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب والوجوه الجديدة.