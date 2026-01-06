"وسط الدولارات".. عمرو سمير عاطف يروج لمسلسل "فن الحرب"

يواصل السيناريست عمرو سمير عاطف الترويج لمسلسل "فن الحرب" بطولة الفنان يوسف الشريف استعدادا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

نشر عمرو سمير عاطف صورة من كواليس المسلسل عبر صفحته على "فيسبوك"، ظهر خلالها وهو يتوسط نجوم المسلسل الفنان محمد جمعة والفنان إسلام إبراهيم وبينهم الآلاف من الدولارات.

ويشارك الفنان يوسف الشريف بطولة مسلسل "فن الحرب" نخبة من نجوم الدراما هم شيري عادل، ريم مصطفى، إسلام إبراهيم، دنيا سامي، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج محمد عبد التواب.

ويعد مسلسل "فن الحرب" هو عودة الفنان يوسف الشريف للدراما التلفزيونية بعد غياب، وكانت آخر مشاركاته بمسلسل "كوفيد 25" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2021.

آخر مشاركات عمرو سمير عاطف

كانت آخر مشاركات عمرو سمير عاطف بمسلسل "الشرنقة" بطولة الفنان أحمد داود وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول محاسب شاب يكتشف أعمالًا مشبوهة وغير قانونية بالشركة التي يعمل بها، ثم يدخل بسببها في صراعات وتحديات مصيرية، بينما يعيش حياة أخرى موازية تجعله غير مدرك لما يعيشه، فيحاول البحث عن ذاته وفهم حقيقة ما يدور حوله.

