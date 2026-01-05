إعادة عرض "العتاولة"على "MBC مصر"بداية من اليوم

كتبت- منى الموجي:

يواصل الفنان كمال أبو رية تصوير دوره في مسلسل فخر الدلتا، المقرر عرضه في رمضان 2026، ويعد أولى بطولات الفنان وصانع المحتوى أحمد رمزي.

يقدم أبو رية دور مدير إحدى الشركات، وتدور أحداث العمل حول محمد صلاح فخر الذي يجسده الفنان أحمد رمزي، ويشهد المسلسل رحلة صعوده ونجاحه بعد قدومه من إحدى محافظات الدلتا.

يضم مسلسل "فخر الدلتا" نخبة كبيرة من الفنانين، منهم: حنان سليمان، نبيل عيسى، أحمد صيام، انتصار، حنان يوسف، حجاج عبدالعظيم.

كما يشارك في العمل مجموعة من الفنانين الشباب، منهم: تارا عبود، أحمد عصام السيد، علي السبع، أحمد هشام، سارة علاء، لينا إيهاب، وليد عبدالغني وفرح عزت.

مسلسل "فخر الدلتا" من المقرر عرضه عبر شبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف حسن علي وإخراج هادي بسيوني.