كتبت- منى الموجي:

تعاقد المنتج أحمد الجنايني مع المؤلفة شيرين دياب على مسلسل "سنة أولى طلاق" بطولة النجم ماجد الكداوني، ومن المقرر عرضه فى شهر رمضان 2026، وسيتم الإعلان عن مخرج العمل خلال الفترة المقبلة.

المنتج أحمد الجنايني حقق نجاحاً مؤخراً بعد عرض مسلسل كتالوج بطولة محمد فراج، وظهور خاص للنجمة ريهام عبدالغفور، سماح أنور، تارا عماد، صدقي صخر، خالد كمال، بيومي فؤاد، دنيا سامي، الطفل علي البيلي، أحمد عصام السيد، الطفلة ريتال عبدالعزيز، وتأليف أيمن وتار وإخراج وليد الحلفاوي.

جدير بالذكر أن الكاتبة شيرين دياب تتعاون مع النجم ماجد الكدواني في السينما من خلال فيلم "أسد" من إخراج محمد دياب، ويشاركها في التأليف كل من محمد دياب، وخالد دياب، وتصوير أحمد بشاري ومونتاج أحمد حافظ وديكور أحمد فايز وتصميم الملابس ريم العدل، ويتولى الموسيقى التصويرية للفيلم هشام نزيه، ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان واللبنانية رزان جمال وعلي قاسم وماجد الكدواني، السودانية إسلام مبارك، أحمد داش، والفلسطيني كامل الباشا.