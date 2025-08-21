بالصور| رانيا يوسف وسيد رجب يحتفلان ببدء تصوير مسلسل "لينك"

كتبت- منى الموجي:

أعلنت شركة إيما لاين للإنتاج الفني، للمنتجين إيمان أبو الدهب وكابتن أحمد بلال، بدء تصوير أحدث أعمالها الدرامية مسلسل لينك بطولة النجم سيد رجب والنجمة رانيا يوسف.

واحتفل فريق المسلسل بانطلاق التصوير، وكانت الفترة الماضية شهدت التحضير للعمل والتعاقد مع باقي الأبطال، استعدادًا لعرضه على القنوات الفضائية في الموسم الشتوي خارج السباق الرمضاني.

مسلسل لينك من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، ويشارك في بطولته إلى جانب النجمين سيد رجب ورانيا يوسف، كل من: ميمي جمال، فرح الزاهد، محمود ياسين جونيور، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي.