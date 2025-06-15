كتبت- منال الجيوشي:

حظي الفيلم التونسي عقرب مجنونة للمخرج أكرم منصر بعرض خاص في مهرجان هيريتاليس الدولي للأفلام التراثية بالبرتغال يوم الجمعة الماضي، تميز بحضور جماهيري كثيف.

تدور أحداث الفيلم الوثائقي عقرب مجنونة في مدينة وذرف شمال ولاية قابس، حيث تناضل المرأة من وراء المنسج لإثبات كيانها وتفردها. ويمثل تجسيدهن للفن والذاكرة جوهر الحياة والبقاء

وقد شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بمهرجان قرطاج السينمائي الدولي حيث فاز بجائزة الاتحاد العام التونسي لأفضل فيلم وثائقي تونسي، ثم شهد عرضه الأوروبي الأول في مهرجان لوفين السينمائي الأفريقي، وعرضه الأول في الشرق الأوسط بمهرجان القدس السينمائي الدولي.

وشارك الفيلم في أكثر من عشرة مهرجانات دولية منها مهرجان سيليكون فالي للسينما الأفريقية ومهرجان أفلام حقوق الإنسان حيث فاز بجائزة أفضل فيلم وثائقي.

الفيلم من تأليف وإخراج أكرم منصر، وتصوير عبد المنعم بن قايد وحلمي بن شهبون، ومونتاج زياد بن حسين.