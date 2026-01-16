إعلان

رمضان 2026.. مي كساب تروج لشخصيتها في مسلسل "نون النسوة"

كتب : هاني صابر

10:00 ص 16/01/2026

مي كساب

روجت الفنانة مي كساب، لشخصيتها بمسلسل "نون النسوة" الذي تخوض من خلاله المنافسة في موسم دراما رمضان 2026.

ونشرت كساب، صورة لشخصيتها بالمسلسل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "استنوا شريفة عزوز في رمضان ٢٠٢٦ .. نون النسوة".

وكانت منصة "شاهد" شوقت الجمهور لعرض مسلسل "نون النسوة" ضمن الموسم الرمضاني المقبل بطرح البوسترات الفردية لأبطال العمل.

المسلسل يصنف ضمن الدراما الاجتماعية، حيث يناقش مجموعة من القضايا المرتبطة بعالم السوشال ميديا وتأثيرها على العلاقات والسلوكيات داخل المجتمع.

العمل مكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته مي كساب، ندى موسى، أحمد الرفاعي، ومحمد جمعة، ومن تأليف محمد الحناوي، وإخراج إبراهيم فخر.

مي كساب مسلسل نون النسوة رمضان 2026 إنستجرام مي كساب

