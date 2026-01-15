إعلان

رمضان 2026.. نجوم وصناع "النص التاني" يكشفون تفاصيل المسلسل

كتب : منى الموجي

05:22 م 15/01/2026 تعديل في 05:30 م

الفنانة أسماء أبو اليزيد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشرت قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يضم لقطات من كواليس مسلسل "النص التاني"، المقرر عرضه في شهر رمضان 2026، إلى جانب تصريحات عدد من أبطاله وصناعه.

تحدث النجوم أسماء أبو اليزيد وصدقي صخر وميشيل ميلاد وأحد أعضاء فريق الكتابة وجيه صبري، والمخرج حسام علي، عن قصة وكواليس المسلسل.

وقالت الفنانة أسماء أبو اليزيد "بنكمل الحدوتة اللي تحمسنا ليها من أول موسم، وفيه حاجات مختلفة كتير. بحب النص قوي، بحب حواديت النص قوي، وصحبة النص وعصابة النص ومبسوطين بجد والله العظيم".

وأكد الفنان صدقي صخر أن تحديات "النص التاني" تحدث بعد 10 أعوام من أحداث الجزء الأول، مضيفا "لكم أن تتخيلوا بتشوفوا حال علوي عامل إزاي، مش عايش عيشته بتاعة زمان، وهيحصله إيه، علوي حكايته حكاية في الجزء التاني".

وقال الفنان ميشيل ميلاد "بنشوف إسماعيل وهو رومانسي بيتحط في مواقف أكبر وأضخم ومساحات أوسع".

وأكد المخرج حسام علي "بدأنا من فترة زمنية مختلفة عن الجزء الأول، السنة دي هناك محرك جديد ودوافع تانية واحتياجات مختلفة عن السنة اللي فاتت، عملنا كل اللي نقدر نعمله عشان نضحك الناس اكتر ونقدم جزء تاني يكون أحلى من الأول".

"النص التاني" يدور حول "عبدالعزيز النص" الذي يعود بقصة أكثر تشويقًا وتتعقد مغامراته التاريخية في ثلاثينيات القرن الماضي، ويستمر في قيادة حركة شعبية مقاومة ضد الاحتلال الأجنبي، وسط شبكة من الأصدقاء والأعداء، في إطار من الدراما الاجتماعية والكوميديا.

النص التاني من بطولة أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، بسمة، عبدالرحمن محمد، سامية الطرابلسي بالإضافة إلى عدد آخر من النجوم.

الفنانة أسماء أبو اليزيد مسلسل النص التاني أحداث مسلسل النص التاني الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية رمضان 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أحمد السقا يتحدث عن طفولته في "فضفضت أوي": "في المدرسة كنت بنضرب بس"
زووم

أحمد السقا يتحدث عن طفولته في "فضفضت أوي": "في المدرسة كنت بنضرب بس"
هل يشعل ضغط ترامب لخفض الفائدة موجة صعود جديدة للذهب؟
أخبار البنوك

هل يشعل ضغط ترامب لخفض الفائدة موجة صعود جديدة للذهب؟
"علامة الرشوة".. كاف يتحرك ضد مروان عطية بعد الخسارة من السنغال
رياضة محلية

"علامة الرشوة".. كاف يتحرك ضد مروان عطية بعد الخسارة من السنغال
لإنهاء احتجاجات مينيابوليس.. ترامب يهدد باللجوء إلى "قانون التمرد"
شئون عربية و دولية

لإنهاء احتجاجات مينيابوليس.. ترامب يهدد باللجوء إلى "قانون التمرد"
"البحث عن القطعة المفقودة".. هل يواجه محمد صلاح مصير ديدييه دروجبا؟
رياضة عربية وعالمية

"البحث عن القطعة المفقودة".. هل يواجه محمد صلاح مصير ديدييه دروجبا؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن في 2026؟
المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات