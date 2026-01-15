رمضان 2026.. نجوم وصناع "النص التاني" يكشفون تفاصيل المسلسل

نشرت قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يضم لقطات من كواليس مسلسل "النص التاني"، المقرر عرضه في شهر رمضان 2026، إلى جانب تصريحات عدد من أبطاله وصناعه.

تحدث النجوم أسماء أبو اليزيد وصدقي صخر وميشيل ميلاد وأحد أعضاء فريق الكتابة وجيه صبري، والمخرج حسام علي، عن قصة وكواليس المسلسل.

وقالت الفنانة أسماء أبو اليزيد "بنكمل الحدوتة اللي تحمسنا ليها من أول موسم، وفيه حاجات مختلفة كتير. بحب النص قوي، بحب حواديت النص قوي، وصحبة النص وعصابة النص ومبسوطين بجد والله العظيم".

وأكد الفنان صدقي صخر أن تحديات "النص التاني" تحدث بعد 10 أعوام من أحداث الجزء الأول، مضيفا "لكم أن تتخيلوا بتشوفوا حال علوي عامل إزاي، مش عايش عيشته بتاعة زمان، وهيحصله إيه، علوي حكايته حكاية في الجزء التاني".

وقال الفنان ميشيل ميلاد "بنشوف إسماعيل وهو رومانسي بيتحط في مواقف أكبر وأضخم ومساحات أوسع".

وأكد المخرج حسام علي "بدأنا من فترة زمنية مختلفة عن الجزء الأول، السنة دي هناك محرك جديد ودوافع تانية واحتياجات مختلفة عن السنة اللي فاتت، عملنا كل اللي نقدر نعمله عشان نضحك الناس اكتر ونقدم جزء تاني يكون أحلى من الأول".

"النص التاني" يدور حول "عبدالعزيز النص" الذي يعود بقصة أكثر تشويقًا وتتعقد مغامراته التاريخية في ثلاثينيات القرن الماضي، ويستمر في قيادة حركة شعبية مقاومة ضد الاحتلال الأجنبي، وسط شبكة من الأصدقاء والأعداء، في إطار من الدراما الاجتماعية والكوميديا.

النص التاني من بطولة أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، بسمة، عبدالرحمن محمد، سامية الطرابلسي بالإضافة إلى عدد آخر من النجوم.