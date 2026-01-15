رمضان 2026.. نرمين الفقي تنشر فيديو من كواليس مسلسل "أولاد الراعي"

شاركت الفنانة نرمين الفقي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسل "أولاد الراعي" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026.

ونشرت نرمين، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من أجمل الكواليس ما شاء الله، مسلسل أولاد الراعي".

مسلسل "أولاد الراعي" بطولة ماجد المصري، خالد الصاوي، أحمد عيد، أمل بوشوشة، إيهاب فهمي، نرمين الفقي، غادة طلعت، والعمل قصة ريمون مقار، سيناريو وحوار محمود شكري، وإخراج محمود كامل.