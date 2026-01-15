إعلان

رمضان 2026.. نرمين الفقي تنشر فيديو من كواليس مسلسل "أولاد الراعي"

كتب : هاني صابر

07:28 م 15/01/2026

نرمين الفقي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت الفنانة نرمين الفقي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسل "أولاد الراعي" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026.

ونشرت نرمين، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من أجمل الكواليس ما شاء الله، مسلسل أولاد الراعي".

مسلسل "أولاد الراعي" بطولة ماجد المصري، خالد الصاوي، أحمد عيد، أمل بوشوشة، إيهاب فهمي، نرمين الفقي، غادة طلعت، والعمل قصة ريمون مقار، سيناريو وحوار محمود شكري، وإخراج محمود كامل.

نرمين الفقي السوشيال ميديا مسلسل أولاد الراعي رمضان 2026 إنستجرام نرمين الفقي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إبراهيم عيسى: الإخوان والسلفيون عزلوا المسلمين في أوروبا - فيديو
أخبار مصر

إبراهيم عيسى: الإخوان والسلفيون عزلوا المسلمين في أوروبا - فيديو
رقص ياسمين عبدالعزيز في عيد ميلادها بكواليس مسلسل "وننسى اللي كان" (صور
زووم

رقص ياسمين عبدالعزيز في عيد ميلادها بكواليس مسلسل "وننسى اللي كان" (صور
بعد مسلسل "كارثة طبيعية".. قرار من الصحة بشأن صرف الألبان للتوائم المتعددة
أخبار مصر

بعد مسلسل "كارثة طبيعية".. قرار من الصحة بشأن صرف الألبان للتوائم المتعددة
نيويورك تايمز: نتنياهو طلب من ترامب تأجيل الهجوم العسكري على إيران
شئون عربية و دولية

نيويورك تايمز: نتنياهو طلب من ترامب تأجيل الهجوم العسكري على إيران
ترامب: أنقذنا الكثير من الأرواح أمس في إيران
شئون عربية و دولية

ترامب: أنقذنا الكثير من الأرواح أمس في إيران

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن في 2026؟
المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات