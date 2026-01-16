بالصور- كواليس ختام الدورة الـ 16 لمهرجان المسرح العربي

كتب- مروان الطيب:

اختتم مهرجان المسرح العربي فعاليات دورته السادسة عشر، الذي أقيم مساء اليوم الجمعة بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بحضور وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، وبدأ الحفل بفقرة تضمنت تراث من فرقة رضا للفنون الشعبية قدمها المخرج الكبير خالد جلال مخرج الحفل، ثم تلاها فيلم مجمع عن فعاليات المهرجان من عروض وندوات.

وقدمت الحفل الفنانة رانيا فريد شوقي، وطلبت من الكاتب إسماعيل عبدالله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح ومدير المهرجان ليسلم الجوائز للفائزين بمسابقة التأليف المسرحي للطفل، التي فاز بها ثلاثة مؤلفين من مصر هم عبد الحكيم محمود، ومحمد سرور، وهاني قدري.

كما قرر مدير المهرجان منح كل الفرق المسرحية المشاركة من كل الدول تكريمات بالمشاركة، قبل إعلان جائزة المهرجان الكبرى لأفضل عرض مسرحي تحت عنوان "جائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي".

وشهد الحفل تكريم العروض المشاركة، وهي: "مواطن اقتصادي" من المغرب، و"مأتم السيد الوالد" من العراق، و"كارمن" من مصر، و"كيما اليوم" من تونس، و"الساعة التاسعة" من قطر، و"على خطوط التماس" من لبنان، و"من زاوية أخرى" من الكويت، و"وندوز آف" من المغرب، و"جاكرندا" من تونس، و"طلاق مقدس" من العراق، و"بابا" من الإمارات، و"الهاربات" من تونس، و"مرسل إلى" من مصر، و"فريجيدير" من الأردن.

