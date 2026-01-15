تفاصيل فيلم "جرس إنذار 2.. الحفرة" قبل طرحه على منصة نتفليكس

تستعد منصة "نتفليكس" لطرح فيلم "جرس إنذار 2.. الحفرة" وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول وقت عرضه في يناير 2024.

الجزء الأول من "جرس إنذار" انطلق من قصة حقيقية لحريق في مدرسة فتيات بمدينة جدة السعودية، بمشاركة مجموعة من النجوم، وحقق معدلات مشاهدة قياسية ووصل لقائمة الـ top 10 في 40 دولة منها 28 دولة غير ناطقة بالعربية.

من جانبه، عبر المنتج أيمن جمال في بيان صحفي، عن سعادته بأن تكون شركة سعودية هي صاحبة أول فيلم عربي له جزء ثان على منصة عالمية بقيمة نتفليكس، مشيرا إلى أن الشركة أنهت تصوير فيلما ثالثا ليصل عدد الأعمال الأصلية لمنصة نتفليكس إلى ثلاثة أفلام.

وأشار المنتج محمد علوي، إلى تحديات عدة خاضها فريق صناعة الفيلم، أبرزها فيما يتعلق بالمؤثرات البصرية والسمعية التي يتميز بها "جرس إنذار 2".

بدوره أشار المخرج عبدالله بامجبور، إلى أنه يعتبر الفيلم نقطة تحول في مشواره السينمائي والذي شهد توقيع أكثر من فيلم ومسلسل خلال السنوات الخمس الأخيرة، مؤكدا سعادته بالعمل مع فريق محترف من الفنانين السعوديين أصحاب القدرات والمواهب الخلاقة، متمنيا أن ينال "جرس إنذار – الحفرة" إعجاب الجمهور.

فيلم "جرس إنذار - الحفرة"، تأليف هيفاء السيد، ومريم الهاجري، إخراج عبدالله بامجبور، بطولة موضي عبدالله، أسيل موريا، أسيل سراج، وفاء الوافي، أضوى فهد، دارين البايض، وعائشة الرفاعي، إنتاج "أيمن جمال، محمد علوي" – استديوهات أيديشن، وتدور أحداثه حول مجموعة فتيات تجمعهن علاقة قديمة لم تندمل جراحها، قبل أن يقودهن خلاف وانهيار غير متوقع داخل ساحة المدرسة إلى الوقوع في حفرة مخفية تحت الأرض، حيث يتحول الصراع مع الماضي إلى سباق مع الزمن، وتصبح مواجهة الحقيقة الطريق الوحيد للخروج.