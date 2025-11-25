انضمت الفنانة إنجي كيوان لفريق مسلسل وننسى اللي كان، الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني لعام 2026، أمام النجمين ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي.

إنجي تقف للعام الثاني على التوالي أمام ياسمين وكريم، إذ قدمت معهما في رمضان 2025، مسلسل وتقابل حبيب.

مسلسل وننسى اللي كان من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد حمدي الخبيري، بطولة: خالد سرحان ومنة فضالي ومحمد لطفي، ومن المقرر عرضه على قنوات إم بي سي.

جدير بالذكر أن إنجي كيوان، شاركت أيضا في رمضان 2025، ببطولة مسلسل "سيد الناس" مع النجوم: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، وخالد الصاوي، ومن إخراج محمد سامي.