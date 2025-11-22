بالصور| عرض "طال عمره" و"المدينة الترفيهية" ضمن فعاليات موسم الرياض

بدأ موسم الرياض 2025، عرض مسرحية طال عمره ومسرحية المدينة الترفيهية، وسط إقبال جماهيري كبير.

طال عمره

استقبل مسرح بكر الشدي مسرحية "طال عمره"، والتي يقوم ببطولته: ناصر القصبي وفايز المالكي وحبيب الحبيب وعبدالمجيد الرهيدي، وعدد من النجوم.

تدور أحداث المسرحية في إطار اجتماعي كوميدي، وتحكي مواقف يومية تمر بها أسرة متوسطة تبحث عن التوازن وسط ضغوط الحياة وتغيراتها.

المدينة الترفيهية

واستقبل مسرح محمد العلي مسرحية "المدينة الترفيهية"، التي تستمد فكرتها من شعار مدينة الملاهي الشهيرة.

يلعب أدوار البطولة في المسرحية: بشار الشطي وأحمد إيراج ويعقوب عبدالله ومحمد الشعيبي وناصر الدوسري وطلال سام ورهف محمد وريان دشتي.

تحكي المسرحية عن شابين الأول يدعى بدر والثاني بشار، يقومان برحلة خيالية وسط أنقاض مدينة رقمية مهجورة، ليكتشفا بين الذكريات والأنقاض الحكايات التي تعيد الحياة إلى ما كان منسيًا.

مواعيد العرض

وتُعرض المسرحيتان يوميًا من الساعة 9 مساءً حتى 12 بعد منتصف الليل، وتستمر "المدينة الترفيهية" لـ 10 عروض، و"طال عمره" 15 عرضًا.

موسم الرياض

كانت النسخة الجديدة من موسم الرياض انطلقت في أكتوبر الماضي، وشهدت الفترة الماضية تقديم مجموعة من المسرحيات التي حظيت بإقبال واسع من الجمهور، مثل "النداء الأخير" و"آخر ظهور" و"المايسترو" و"البيت المسكون".