محمد هنيدي يعلن عودة يوسف معاطي في مسلسل جديد

كتب- مروان الطيب:

10:43 م 07/10/2025

يوسف معاطي وهنيدي

كشف النجم محمد هنيدي عن تعاونه مع السيناريست يوسف معاطي بمسلسل جديد، من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

نشر هنيدي صورة تجمعه بيوسف معاطي عبر حسابه على انستجرام وكتب: "عودة الكاتب الكبير يوسف معاطي، استنونا في مسلسل عابدين بإذن الله".
بينما في حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، كتب هنيدي: "عودة الكاتب الكبير يوسف معاطي .. استنونا في مسلسل ((قنديل )) بإذن الله".

محمد هنيدي يعلن عن مسلسل قنديل

غاب الفنان محمد هنيدي عن تكريمه مؤخرا بفعاليات حفل ختام مهرجان الإسكندرية الدولي للمسرح، وتسلم الجائزة بدلا منه الفنان أحمد السقا.

وتسلم السقا تكريم هنيدي بدلا منه وقال في كلمته: "بتسلم الجائزة نيابة عن محمد هنيدي هو عنده ظروف عائلية قهرية جدا منعته من الحضور، متزعلوش منه عشان خاطري.

وكانت آخر مشاركات السيناريست يوسف معاطي في الدراما التلفزيونية بمسلسل "عفاريت عدلي علام" عام 2017 بطولة الزعيم عادل إمام

يذكر أن الفنان محمد هنيدي ينتظر عرض فيلم "الجواهرجي" الذي يعيد من خلاله التعاون مع النجمة منى زكي و المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

يوسف معاطي محمد هنيدي عابدين قنديل

