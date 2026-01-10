عبير صبري تنشر صورًا جديدة من كواليس مسلسل "البخت"

غدا.. MBC مصر تبدأ عرض الموسم الأول من "بيت بابا"

انتهت الفنانة عبير صبري من تصوير دورها في مسلسل البخت الذي من المقرر عرضه ضمن أعمال السباق الرمضاني لعام 2026.

وشاركت عبير جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا جديدة من كواليس العمل، وعلقت "ما شاء الله، البخت".

ونالت الصور إعجاب متابعي عبير، وعلقوا: "ما شاء الله يعني انتي قمر وكمان في منتهى الشياكة"، "زي القمر"، "كل ما تكبر تحلى".

كانت عبير نشرت قبل أيام صورًا جمعتها بفريق المسلسل معلنة انتهاء التصوير، وكشفت في تعليقها عليها عن عرضه في رمضان 2026 على قناة أبو ظبي.

مسلسل البخت تأليف حسام موسى، إخراج معتز حسام، بطولة أحمد عبدالعزيز، نسرين أمين، أحمد وفيق، مجدي كامل، تامر فرج.