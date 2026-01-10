كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عن صور جديدة من كواليس تصوير مسلسل "أب ولكن"، الذي من المقرر عرضه في رمضان 2026.

مسلسل أب ولكن بطولة محمد فراج، ركين سعد، هاجر أحمد، سوسن بدر، سامي مغاوري، هايدي عبدالخالق، إسلام جمال، أحمد كشك، سلوى عثمان، بسمة داوود، ناردين عبدالسلام، فاتن سعيد، إبراهيم السمان، محمد أبو داوود وحجاج عبدالعظيم، ومن تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل.

"أب ولكن" تدور أحداثه في إطار اجتماعي يسلط الضوء على عدد من قوانين الأحوال الشخصية وغيرها من الموضوعات التي تهم الأسرة المصرية والمجتمع.