رمضان 2026.. 11 صورة من كواليس مسلسل "أب ولكن"

كتب : منى الموجي

06:29 م 10/01/2026
    أب ولكن
    الفنان محمد فراج
    الفنان محمد فراج
    كواليس مسلسل أب ولكن
    في كواليس مسلسل أب ولكن
    محمد فراج
    محمد فراج وفريق عمل مسلسل أب ولكن
    مسلسل أب ولكن
    من كواليس مسلسل أب ولكن
    محمد فراج

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عن صور جديدة من كواليس تصوير مسلسل "أب ولكن"، الذي من المقرر عرضه في رمضان 2026.

مسلسل أب ولكن بطولة محمد فراج، ركين سعد، هاجر أحمد، سوسن بدر، سامي مغاوري، هايدي عبدالخالق، إسلام جمال، أحمد كشك، سلوى عثمان، بسمة داوود، ناردين عبدالسلام، فاتن سعيد، إبراهيم السمان، محمد أبو داوود وحجاج عبدالعظيم، ومن تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل.

"أب ولكن" تدور أحداثه في إطار اجتماعي يسلط الضوء على عدد من قوانين الأحوال الشخصية وغيرها من الموضوعات التي تهم الأسرة المصرية والمجتمع.

محمد فراج أب ولكن مسلسلات رمضان

