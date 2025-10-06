إعلان

علوي الحسيني يكشف تفاصيل مسرحيته “عجب العُجاب” ضمن فعاليات مهرجان نقابة المهن التمثيلية

كتب-معتز عباس:

06:09 م 06/10/2025
    مسرحية عجب العجاب
    مسرحية عجب العجاب
    علوي الحسيني

كشف الفنان علوي الحسيني أن مسرحيته الجديدة “عجب العُجاب” ستُعرض ضمن فعاليات مهرجان نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، معربًا عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في هذا الحدث الفني المهم.

وأوضح علوي الحسيني أن العمل يُعد ثالث تجاربه في مجال التأليف المسرحي، مشيرًا إلى أن العرض من إخراج مصطفى عبد السلام، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين، من بينهم هند عاكف، محمد عامر، شريف بديع، ريهام محي الدين، إلى جانب الطفلتين حلا وخديجة.

وأضاف علوي الحسيني أن العرض من المقرر تقديمه يوم الأربعاء ٩ أكتوبر الجاري على مسرح الهوسابير بوسط القاهرة في تمام الساعة العاشرة مساءً.

واختتم علوي الحسيني حديثه بتوجيه الشكر إلى نقابة المهن التمثيلية على دعمها المستمر للمبدعين الشباب، مؤكدًا أن المسرح سيظل دائمًا “منبر الوعي والجمال في مواجهة كل ما هو سلبي في المجتمع”.

