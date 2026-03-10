

وكالات

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، أمرًا بإجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين وأفراد عائلاتهم من قنصليتهم في أضنة، المدينة الواقعة جنوب تركيا بالقرب من قاعدة إنجرليك الجوية، إذ تتمركز القوات الجوية الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو".

أصدرت الوزارة أوامر مماثلة بإجلاء دبلوماسيين في مختلف أنحاء المنطقة مع تصاعد حدة الصراع، فقد صدرت أوامر بإجلاء الدبلوماسيين من بعثاتهم في السعودية، الأحد، وشملت أوامر سابقة العراق والأردن والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة ولبنان، وفقًا لتوصيات السفر.

كانت تركيا قد أسقطت، الأربعاء الماضي، صاروخًا إيرانيًّا، قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى ومسؤول غربي آخر إنه كان يستهدف القاعدة.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن الدفاعات الجوية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" وأنظمة الدفاع الصاروخي في شرق البحر المتوسط دمَّرت صاروخًا باليستيًّا أُطلِق من إيران وكان متجهًا نحو المجال الجوي التركي بعد عبوره فوق سوريا والعراق.

أضافت الوزارة، في بيان، أن الواقعة لم تُسفِر عن سقوط قتلى أو مصابين، مشيرةً إلى أن تركيا تحتفظ بحقها في الرد على أي عمل عدائي ضدها، لكنها في الوقت ذاته تدعو الأطراف المعنية إلى الامتناع عن أي خطوات من شأنها تصعيد الموقف.

أوضحت الوزارة، أن تحييد الصاروخ الباليستي تم بواسطة عناصر الدفاع الجوي لحلف الناتو بشرق المتوسط عقب عبوره المجال الجوي للعراق وسوريا وتوجهه نحو المجال التركي.

قالت: "تبين من الحطام الذي سقط في قضاء دورتيول بولاية هاطاي التركية العثور على مقذوف دفاع جوي اعتراضي استخدم بعد تدمير التهديد المذكور في الجو".

وتابع: "كما وقفت تركيا إلى جانب الاستقرار والسلام الإقليميين، فهي قادرة على ضمان أمنها ومواطنينا في أعلى المستويات مهما كان مصدر التهديد".

‏أكدت وزارة الدفاع، أنها ستتخذ جميع الخطوات اللازمة للدفاع عن الأراضي التركية ومجالها الجوي بحزم وبلا تردد، مردفة: "نحتفظ بحقنا في الرد على أي موقف عدائي تجاه بلدنا".

وحذَّرت تركيا جميع الأطراف من اتخاذ خطوات قد تؤدي إلى توسيع نطاق الصراعات في المنطقة، مضيفة: "وفي هذا السياق سنواصل التنسيق والتشاور مع حلف الناتو وحلفائنا الآخرين".

في المقابل، نفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، في بيان نقلته وكالة أنباء مهر، إطلاق أي صواريخ باتجاه تركيا، في أعقاب تدمير دفاعات حلف شمال الأطلسي الجوية صاروخًا باليستيًّا.

أكدت هيئة الأركان الإيرانية احترامها الكامل لسيادة أنقرة.

وأمس الإثنين، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن أنظمة الدفاع التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) اعترضت صاروخًا باليستيًّا أُطلِق من إيران بعد دخوله الأجواء التركية، في ثاني حادثة من هذا النوع خلال 5 أيام.

وقالت الوزارة في بيان إن مقذوفًا باليستيًّا أُطلِق من إيران ودخل المجال الجوي التركي جرى تحييده بواسطة منظومات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لحلف شمال الأطلسي في شرق المتوسط.

وأضافت أن شظايا من المقذوف سقطت في منطقة مفتوحة قرب غازي عنتاب جنوبي البلاد، من دون أن تسفر عن إصابات.

وأعلنت الرئاسة التركية أن أنقرة تكرِّر تحذيرها لجميع الأطراف، خصوصًا إيران، لتجنب أي خطوات تهدد الأمن الإقليمي والمدنيين، وفقا للغد.