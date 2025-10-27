تركي آل الشيخ يروج لمسرحية "البيت المسكون" في موسم الرياض

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن الملصق الدعائي لمسرحية "البيت المسكون" المقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض.

نشر تركي بوستر المسرحية عبر حسابه على موقع X، وكتب: "مسرحية (البيت المسكون) الرعب الكوميدية من بطولة الفنان عبدالعزيز المسلم ونخبة من نجوم المسرح ضمن موسم الرياض، 5- 14 نوفمبر على مسرح محمد العلي".

وكان تركي آل الشيخ افتتح مؤخرا النسخة السادسة من موسم الرياض، الذي يشهد حضور جماهيري وسط العديد من الفعاليات الفنية.

كما افتتح تركي آل الشيخ خلال الفترة الماضية، استديوهات "الحصن بيج تايم" في الرياض، وهي أكبر صرح فني في منطقة الشرق الأوسط، إذ تتضمن العديد من البلاتوهات التي تم تجهيزها على أعلى مستوى تقني وسط حضور عدد كبير من أبرز وألمع نجوم الوسط الفني والإعلامي من مختلف أنحاء الوطن العربي.

اقرأ أيضا:

بعد تعرضه لحادث سير.. تفاصيل الحالة الصحية لـ علي رؤوف

بسبب سيدة مسنة.. عمرو دياب يتصدر التريند في حفل زفاف.. ماذا حدث؟