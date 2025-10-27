شيرين الديب لـ"مصراوي": أحمد فهمي ساعد كل اللي حواليه في "ابن النادي"

كتب- مروان الطيب:

خطفت الفنانة شيرين الديب الأنظار لموهبتها فور ظهورها بالحلقات الأولى من مسلسل "ابن النادي" بطولة الفنان أحمد فهمي الذي يعرض حاليا على منصة "شاهد"ويحقق نجاحا جماهيريا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة .

تحدثت شيرين عن كواليس دورها بأحداث المسلسل، إذ تجسد الزوجة الأولى للكابتن ريجن الذي يجسده ضمن الأحداث الفنان حاتم صلاح.

وعن كواليس اختيارها للمشاركة في المسلسل قالت شيرين: "اللي اختارني للدور أستاذ طارق الجنايني بالاتفاق مع الأستاذ كريم سعد المخرج، ودي أول مرة اشتغل مع أحمد فهمي وحقيقي من أحلى التعاونات، ومن حظي أن أول دور ليا يبقى مع الكرو بتاع المسلسل عامة ومع الشركة المنتجة، وأحمد فهمي جمال فوق الوصف في اللوكيشن وقد إيه هو بيساعد اللي حواليه وبيدي مساحة للناس، حتى المشاهد اللي أنا مش فيها قد إيه بيدي مساحات للناس تلعب".

وتابعت: "ده أول دور كبير ليا، لكن ظهرت قبل كده في مشاهد مع أستاذ محمد شاكر خضير في مسلسل إخواتي، وعملت فيلم السيستم مع أحمد الفيشاوي، ومبسوطة بالكاركتر في المسلسل وهي مختلفة تماما عني ودي حاجة مكنتش متخيلة أن أول حاجة ألعبها تبقى بعيدة عني وعن شكلي وكان تحدي كبير".

تدور أحداث مسلسل "ابن النادي" في قالب كوميدي اجتماعي، حول شاب يرث نادي رياضي شعبي، ليجد نفسه فجأة في قلب المسؤولية، محاطًا بسلسلة من المواقف الطريفة والتحديات اليومية، بين إدارة اللاعبين، ومنافسات الفرق، والصراعات الإعلامية، وما يدور خلف الكواليس في الأندية ذات الطابع الشعبي.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من حاتم صلاح، سيد رجب، محمد لطفي، رشدي الشامي، تأليف مهاب طارق، إخراج كريم سعد.

