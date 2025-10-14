بيومي فؤاد يتصدر بوستر المسرحية السعودية "النداء الأخير"

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودة، عن بوستر مسرحية "النداء الأخير" عبر حسابه على "فيسبوك" استعدادا لعرضها ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتصدر البوستر الفنان بيومي فؤاد إلى جانب عدد من النجوم السعوديين وكتب تركي: " مسرحية "النداء الأخير" من بطولة الفنان الكبير أحمد العونان ومجموعة من ألمع النجوم على مسرح محمد العلي، ضمن مسرحيات موسم الرياض، من 23 -29 أكتوبر".

وافتتح تركي آل الشيخ مؤخرًا استديوهات "الحصن بيج تايم" في الرياض، وهي أكبر صرح فني في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتضمن العديد من البلاتوهات التي تم تجهيزها على أعلى مستوى تقني وسط حضور عدد كبير من أبرز وألمع نجوم الوسط الفني والإعلامي من مختلف أنحاء الوطن العربي.

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ يواصل الكشف عن العديد من المشاريع السينمائية ما بين السعودية والمصرية من خلال صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، مؤكدًا على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط من أجل الوصول إلى العالمية.

