أشادت النجمة ريهام عبدالغفور، بصنّاع مسلسل "لا ترد ولا تستبدل"، ونشرت صورة تجمعها بأبطال العمل من داخل موقع التصوير.

ظهرت ريهام في الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، بملابس نرجس، الشخصية التي تقدمها في مسلسلها "حكاية نرجس" والذي من المقرر عرضه في رمضان 2026، وضمت الصورة: أحمد السعدني، دينا الشربيني، يارا جبران، سارة خليل، فدوى عابد، حسن مالك، والمخرجة مريم أبو عوف.

وعلقت ريهام "لما نرجس راحت زيارة للحلوين الشاطرين اللي مكسرين الدنيا، فخورة بأصحابي الحقيقة، ألف مبروك لكل اللي اشتغلوا في المسلسل الخطير ده بكل الأقسام أبدعتم حقيقي".

وكتبت الفنانة فدوى عابد تعليقا على منشور ريهام: "ألذ وأشطر ريكو في الدنيا.. في انتظار نرجس"، وعلقت الفنانة يارا جبران "مستنيين نرجس".

"حكاية نرجس" تأليف عمار صبري، إخراج سامح علاء، ويشارك في بطولته: أحمد عزمي، حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، بسنت أبو باشا.