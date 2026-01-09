إعلان

17 يناير.. "يانجو بلاي" تطرح أولى حلقات "قسمة العدل"

كتب : منى الموجي

10:00 ص 09/01/2026

مسلسل قسمة العدل

أعلنت منصة يانجو بلاي عن عرضها أولى حلقات مسلسل "قسمة العدل" بطولة إيمان العاصي، بداية من يوم 17 يناير الجاري.

الميراث

يتناول مسلسل قسمة العدل قضية المساواة في الميراث بين الذكور والإناث، وما يترتب عليها من أزمات اجتماعية وقانونية معقدة. ويكشف الإعلان الرسمي عن تصاعد الخلافات بين الإخوة بعد أن يقرر الأب توزيع الميراث بالتساوي بين أبنائه، في محاولة لتقريبهم من بعضهم البعض، إلا أن الأمور تسير في اتجاه معاكس، إذ تتفاقم النزاعات لتصل إلى ذروتها بسجن مريم، التي تقوم بدورها الفنانة إيمان العاصي.

نجوم قسمة العدل

يشارك في بطولة المسلسل مجموعة من النجوم منهم: خالد كمال، رشدي الشامي، محمد جمعة، خالد أنور، عابد عناني، ألفت إمام، إيناس كامل، دعاء حكم، كريم العمري، علاء قوقة ودنيا ماهر.

يُعرض المسلسل على مدار ٦ أيام أسبوعيًا من السبت إلى الخميس في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، عبر تطبيق يانجو بلاي.

مسلسل قسمة العدل إيمان العاصي منصة يانجو بلاي

