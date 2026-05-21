إعلان

ارتفاع سعر الحديد وانخفاض الأسمنت اليوم الخميس في الأسواق

كتب : أحمد الخطيب

10:52 ص 21/05/2026

سعر الحديد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الخميس 21-5-2026، بينما انخفضت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38205.14 جنيه، بزيادة 100 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39987.79 جنيه، بزيادة 417.48 جنيه.

حديد المصريين: 39400 جنيه.

حديد بشاي: 39800 جنيه.

حديد المراكبي: 39400 جنيه.

حديد العتال: 39500 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4044.34 جنيه، بتراجع 33.02 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الحديد حديد عز حديد المصريين سعر الأسمنت

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بينهم محمد رمضان وأحمد زاهر.. أبناء نجوم الفن يخطفون الأنظار بظهورهم- صور
زووم

بينهم محمد رمضان وأحمد زاهر.. أبناء نجوم الفن يخطفون الأنظار بظهورهم- صور

لماذا تتفق التوقعات على تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة اليوم؟
أخبار البنوك

لماذا تتفق التوقعات على تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة اليوم؟
كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خسارة الأهلي لقب الدوري؟ (كوميك)
مصراوي ستوري

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خسارة الأهلي لقب الدوري؟ (كوميك)
5 أبراج الأكثر حظًا وسعادة في أيام العيد منها الأسد
علاقات

5 أبراج الأكثر حظًا وسعادة في أيام العيد منها الأسد

مفاجأة مدوية بعد تتويج الزمالك بالدوري المصري
رياضة محلية

مفاجأة مدوية بعد تتويج الزمالك بالدوري المصري

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان