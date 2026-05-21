إعلان

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس.. انخفاض الطماطم

كتب : ميريت نادي

10:41 ص 21/05/2026

أسعار الخضروات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار الطماطم، والبطاطس، والكوسة، والكانتلوب، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الخميس 21-5-2026، بينما ارتفعت أسعار الباذنجان البلدي، والفلفل الرومي البلدي، والفلفل الحامي البلدي، والخيار، والبرتقال الصيفي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

يرصد "مصراوي" أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، حسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 15 و27 جنيهًا، بتراجع 15 جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 6 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

البصل الأحمر يتراوح بين 4 جنيهات و6.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 و9 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 12 و15 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا، بزيادة 6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 10 جنيهات و16 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و16 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة

الكانتلوب يتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيهًا، بتراجع جنيه.

برتقال صيفي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 17 و27 جنيهًا، بتراجع 7 جنيهات.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الخضروات والفاكهة أسعار الطماطم أسعار البطاطس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما تأثير القهوة المثلجة على الصحة صباحا؟
نصائح طبية

ما تأثير القهوة المثلجة على الصحة صباحا؟
بينهم محمد رمضان وأحمد زاهر.. أبناء نجوم الفن يخطفون الأنظار بظهورهم- صور
زووم

بينهم محمد رمضان وأحمد زاهر.. أبناء نجوم الفن يخطفون الأنظار بظهورهم- صور

سعر الدولار يهبط تحت حاجز الـ 53 جنيها في منتصف تعاملات اليوم
أخبار البنوك

سعر الدولار يهبط تحت حاجز الـ 53 جنيها في منتصف تعاملات اليوم
هل حذفت أصالة نصري صورها مع زوجها الشاعر العراقي فائق حسن؟
زووم

هل حذفت أصالة نصري صورها مع زوجها الشاعر العراقي فائق حسن؟

"البطل".. كيف احتفلت زوجة معتمد جمال بلقب الدوري المصري الممتاز؟
رياضة محلية

"البطل".. كيف احتفلت زوجة معتمد جمال بلقب الدوري المصري الممتاز؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان