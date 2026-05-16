بحضور نجوم الفن.. الجمهور يردد مع أنغام أغنية سيبتلي قلبي- صور

كتب : منى الموجي

04:44 م 16/05/2026
    أنغام 1
    المطربة أنغام
    مصطفى غريب
    لميس الحديدي
    أنغام

تألقت المطربة أنغام بحفل الأرينا الذي أقيم في القاهرة الجديدة مساء أمس الجمعة 15 مايو، بحضور الآلاف من جمهورها، إلى جانب تواجد عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

نجوم الفن في حفل أنغام

وكان من بين الحضور: الشاعر والملحن عزيز الشافعي، الإعلامية لميس الحديدي، الفنان محمد فراج، المطرب هيثم شاكر، الفنان آسر ياسين وزوجته، الفنان شيكو، الفنان مصطفى غريب.

وشاركت أنغام جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام فيديو، ظهرت وأمامها الجمهور، وهم يرددون معها كلمات أغنية سيبتلي قلبي ويشعلون كشافات هواتفهم المحمولة.

تعليقات الجمهور على حفل أنغام في القاهرة الجديدة

ومن بين تعليقات متابعي أنغام على الحفل: "صوت مصر"، "أعظم وأرقى فنانة"، "أحلى حفلة في الدنيا"، "صوت مصر مع جمهورها العظيم"، "ملكة المسرح والقلوب"، "فنانة عظيمة وجمهور عظيم".

جدير بالذكر أن الحفل الذي أقيم مساء الجمعة كان بقيادة المايسترو هاني فرحات.

وتستعد أنغام لمقابلة جمهورها في الرياض بالمملكة العربية السعودية ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك وذلك يوم 30 مايو الجاري.

