بالفيديو.. أول رد من عمرو دياب على اتهامه بإحراج يسرا

توقف حفل أنغام في القاهرة الجديدة بعد وقوع ستاند الإضاءة على المسرح

تألقت المطربة أنغام بحفل الأرينا الذي أقيم في القاهرة الجديدة مساء أمس الجمعة 15 مايو، بحضور الآلاف من جمهورها، إلى جانب تواجد عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

نجوم الفن في حفل أنغام

وكان من بين الحضور: الشاعر والملحن عزيز الشافعي، الإعلامية لميس الحديدي، الفنان محمد فراج، المطرب هيثم شاكر، الفنان آسر ياسين وزوجته، الفنان شيكو، الفنان مصطفى غريب.

وشاركت أنغام جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام فيديو، ظهرت وأمامها الجمهور، وهم يرددون معها كلمات أغنية سيبتلي قلبي ويشعلون كشافات هواتفهم المحمولة.

تعليقات الجمهور على حفل أنغام في القاهرة الجديدة

ومن بين تعليقات متابعي أنغام على الحفل: "صوت مصر"، "أعظم وأرقى فنانة"، "أحلى حفلة في الدنيا"، "صوت مصر مع جمهورها العظيم"، "ملكة المسرح والقلوب"، "فنانة عظيمة وجمهور عظيم".

جدير بالذكر أن الحفل الذي أقيم مساء الجمعة كان بقيادة المايسترو هاني فرحات.

وتستعد أنغام لمقابلة جمهورها في الرياض بالمملكة العربية السعودية ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك وذلك يوم 30 مايو الجاري.

اقرأ أيضا

مبلغ ضخم بالدولار.. محمد دياب يعلن ميزانية فيلم أسد بطولة محمد رمضان

شهادة الإعلامية لميس الحديدي عما حدث في حفل أنغام الذي حضرته.. ماذا قالت؟