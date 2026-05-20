روج الفنان اللبناني وائل كفوري لأحدث أعماله الغنائية، والتي جاءت بعنوان "شوفتوا على مفترق بيته لا حكاني ولا حكيته"، بطريقة غير تقليدية.

وائل كفوري يروج لأحدث أعماله الغنائية بهذه الطريقة



نشر وائل عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، صورة على هيئة محادثة "واتساب" تضمنت عبارة: "شفتو عمفرق بيتو لا حكاني ولا حكيتو"، متسائلا جمهوره: "عبالكن تسمعوا شو عم بسمع هلق بالستوديو؟"، وأرفق معها تسجيل صوتي وهو يغني مقطع من الأغنية.

تعرف على موعد حفل وائل كفوري في البحرين



ويستعد وائل كفوري لإحياء عدد من الحفلات الغنائية خلال الفترة المقبلة، إذ يلتقي جمهوره في البحرين يوم 30 مايو الجاري، بمركز البحرين العالمي للمعارض، ضمن فعاليات عيد الأضحى، بالتعاون مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض.



