وصف المطرب الشامي تجربته مع برنامج ذا فويس كيدز لاكتشاف المواهب الغنائية في مرحلة الطفولة والمعروض حاليا على قناة MBC مصر، بـ المتعبة لما تحتاجه من شعور ومشاعر ومسؤولية، حسب تعبيره.

وتابع في تصريحات مصورة لـ"مصراوي": "ورغم أنها متعبة إلا أنها في نفس الوقت (حلوة) واستمتع بها مثل استمتاعي برحلتي الفنية، واستفيد من الخبرة التي أحصل عليها، في رأيي ليس الأطفال فقط من يأتون للتعلم، أنا أيضا تعلمت الكثير".

وأضاف الشامي "ألاطفال بيذكروني بحالي، وبيكون فيه وجع وبجرب أفهمهم إن دي مرحلة من حياتهم وبعدهم كتير صغار، وأطلب منهم أن يكونوا مؤمنين بالله وبقدرتهم وأصواتهم واجتهادههم، لأن البرنامج يساعدهم على الوصول للجمهور بس مش كفاية عشان يبقوا نجوم ولازم يشتغلوا على حالهم".

كيف يختار الشامي مواهب فريقه في برنامج ذا فويس كيدز؟

وعن معايير اختياره للمواهب التي ضمها لفريقه، قال "أختار أصحاب الإحساس والهوية المنفردة، لا أحب أن يكون فقط صوت جميل ويؤدي جيدا هذا الأمر لا يكفي بالنسبة لي، يجب أن يكون لدى صاحب الصوت هوية خاصة به ويشبهه، والشخصية تعني لي الكثير، أن يكون قادرا على الوصول للجمهور، كذلك أهتم بلغة الجسد، وكلها أمور مهمة لي".

الشامي يتحدث عن تجربة الغناء في مصر

وعن تجربة الغناء في مصر ومحبة الجمهور المصري له، علق "محبة الجمهور المصري شرف لي. مصر هوليوود الشرق، والمستمع صعب وما بيوصل غير الفن الحقيقي، ممنون إن عندي قاعدة جماهيرية في مصر وإني غنيت على مسارح مصر مع الفنان رفيقي وأخي تامر حسني، وتجربتي مع مصر والشعب المصري كانت من أجمل تجاربي الفنية وبدي أقدم أغاني وحفلات في مصر لإن بعد المحبة اللي شفتها منهم أكيد يستحقوا".

كانت مرحلة "الصوت وبس" انتهت وبدأت المواجهة التي يتنافس فيها 36 موهبة ليتأهل بعد ذلك من كل فريق 4 فقط يتنافسون في مرحلة "المواجهة الأخيرة"، ضمن الموسم الرابع من برنامج "The Voice Kids" .

