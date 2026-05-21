قائد الجيش الباكستاني يبدأ مهمة دبلوماسية عاجلة في إيران

كتب : مصطفى الشاعر

10:50 ص 21/05/2026

الجيش الباكستاني

وصل قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، اليوم الخميس، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية وغير مجدولة مسبقا لإجراء مباحثات عاجلة ورفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الإيرانيين.

زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران

نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إيسنا"، معلومات تُفيد بأن الزيارة تأتي في توقيت بالغ الحرج والحساسية نظرا للتطورات الميدانية والسياسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة والتي ألقت بظلالها على استقرار الشرق الأوسط.

التحرك العسكري الباكستاني يصب في إطار الوساطة

أكدت الوكالة الإيرانية، أن زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران تُعد "جزءا محوريا" من جهود الوساطة المكثفة التي تقودها إسلام آباد بين الولايات المتحدة وإيران بهدف تضييق الفجوات وتقريب وجهات النظر.

وتأتي هذه الخطوة في ظل مساعٍ باكستانية حثيثة لنزع فتيل الانفجار العسكري ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة شاملة ومباشرة بين الطرفين عقب الخلافات الأخيرة حول بنود مسودة السلام المقترحة.

