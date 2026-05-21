سعر الدولار يهبط تحت حاجز الـ 53 جنيها في منتصف تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، بقيمة تتراوح بين 54 و60 قرشًا، في منتصف تعاملات اليوم الخميس 21-5-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
لماذا انخفض سعر الدولار اليوم؟
انخفض سعر الدولار اليوم بدعم دخول مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية " أذون خزانة محلية" مما أدى إلى زيادة عرض العملة وتقليل الضغط على الدولار.
أسعار الدولار في 4 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
52.81 جنيه للشراء، و52.91 جنيه للبيع، بتراجع 56 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة:
52.83 جنيه للشراء، و52.93 جنيه للبيع، بتراجع 54 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية:
52.8 جنيه للشراء، و52.9 جنيه للبيع، بتراجع 57 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
52.8 جنيه للشراء، و52.9 جنيه للبيع، بتراجع 60 قرشًا للشراء والبيع.