انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، بقيمة تتراوح بين 54 و60 قرشًا، في منتصف تعاملات اليوم الخميس 21-5-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا انخفض سعر الدولار اليوم؟

انخفض سعر الدولار اليوم بدعم دخول مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية " أذون خزانة محلية" مما أدى إلى زيادة عرض العملة وتقليل الضغط على الدولار.

أسعار الدولار في 4 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

52.81 جنيه للشراء، و52.91 جنيه للبيع، بتراجع 56 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

52.83 جنيه للشراء، و52.93 جنيه للبيع، بتراجع 54 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

52.8 جنيه للشراء، و52.9 جنيه للبيع، بتراجع 57 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

52.8 جنيه للشراء، و52.9 جنيه للبيع، بتراجع 60 قرشًا للشراء والبيع.