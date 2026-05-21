ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.41%، عند مستوى 52148 نقطة، في بداية جلسة اليوم الخميس.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.45%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.54%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصريةEGX 30 انخفض 1.59%، عند مستوى 52774، بختام جلسة أمس الأربعاء.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم مصر للأسمنت – قنا الأكثر ارتفاعًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي.

الأسهم الأكثر انخفاضًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم جو جرين للاستثمار الزراعى والتنمية الأكثر انخفاضًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم الشرقية - ايسترن كومباني.