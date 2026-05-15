إعلان

توقف حفل أنغام في القاهرة الجديدة بعد وقوع ستاند الإضاءة على المسرح

كتب : مروان الطيب

10:57 م 15/05/2026 تعديل في 11:20 م
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
    حفل أنغام في العين السخنة
  • عرض 22 صورة
    أنغام
  • عرض 22 صورة
    حفل أنغام في العين السخنة
  • عرض 22 صورة
    انغام
  • عرض 22 صورة
    انغام المطربة
  • عرض 22 صورة
    انغام تغني (1)
  • عرض 22 صورة
    أنغام تتألق في أحدث ظهور لها
  • عرض 22 صورة
    انغام في حفل جدة (1)
  • عرض 22 صورة
    انغام في حفل جدة بالسعودية (2)
  • عرض 22 صورة
    انغام في حفل جدة بالسعودية (1)
  • عرض 22 صورة
    انغام في حفل جدة بالسعودية (5)
  • عرض 22 صورة
    انغام في حفل جدة بالسعودية (3)
  • عرض 22 صورة
    انغام في حفل جدة بالسعودية (4)
  • عرض 22 صورة
    أنغام
  • عرض 22 صورة
    بإطلالة أنيقة أنغام تخطف الأنظار من حفلها الأخير
  • عرض 22 صورة
    أنغام تخطف الأنظار من حفلها الأخير
  • عرض 22 صورة
    أنغام
  • عرض 22 صورة
    أنغام
  • عرض 22 صورة
    أنغام
  • عرض 22 صورة
    أنغام
  • عرض 22 صورة
    انغام بحفل جوي اوردز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توقف حفل النجمة أنغام المقام مساء اليوم الجمعة على مسرح الأرينا في القاهرة الجديدة بشكل مفاجئ، بعد سقوط ستاند الإضاءة، إذ اضطرت أنغام لمغادرة المسرح لحين احتواء الموقف والاطمئنان على الحضور.
وطلبت الجهة المنظمة الإسعاف للاطمئنان على الجمهور والتأكد من عدم وجود إصابات خطيرة.

تركي آل الشيخ يروج لحفل أنغام ضمن احتفالات عيد الأضحى

روجت شركة روتانا لحفل النجمة أنغام في مدينة الرياض والمقرر إقامته ضمن احتفالات عيد الأضحى وبالتحديد يوم 30 مايو الجاري.
نشرت الصفحة الرسمية لشركة روتانا على "X" الملصق الدعائي الخاص بالحفل الذي تصدرته النجمة أنغام وكتبت الصفحة: "انتوا العيد والعيدية، وبنحتفل مع بعض بالعيد مع صوت مصر أنغام، 30 مايو الرياض مسرح محمد عبده أرينا، بقيادة المايسترو هاني فرحات"، كما قام المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بإعادة نشر خبر الحفل عبر صفحته على "X".

أنغام تستعد لإحياء حفلا غنائيا في البحرين

تستعد النجمة أنغام لإحياء حفلا غنائيا في البحرين ضمن فعاليات العيد وذلك يوم 12 يوليو المقبل، وسيتم طرح تذاكر الحفل يوم 20 مايو الجاري.

اقرأ أيضا:
بلاغات رسمية تلاحق مؤلف "فخر الدلتا" بتهم تحرش تعود لـ 6 سنوات

بطل مسلسل الوتد يتلو القرآن.. الجمهور: صوته روحاني وده تلحين- فيديو قديم

حفل أنغام توقف حفل أنغام الرياض تركي ال الشيخ

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خسر الدوري والكأس.. الأهلي يستقر على رحيل مدرب فريق السيدات
كرة نسائية

خسر الدوري والكأس.. الأهلي يستقر على رحيل مدرب فريق السيدات
انخفض في 5 بنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه خلال أسبوع
أخبار البنوك

انخفض في 5 بنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه خلال أسبوع
ذعر في غرفة مغلقة.. استغاثة طبيبة مستشفى "السيدة زينب" تنتهي بالتراضي
حوادث وقضايا

ذعر في غرفة مغلقة.. استغاثة طبيبة مستشفى "السيدة زينب" تنتهي بالتراضي

بملابس البحر.. كنزي دياب تثير الجدل في أحدث ظهور على السوشيال ميديا
زووم

بملابس البحر.. كنزي دياب تثير الجدل في أحدث ظهور على السوشيال ميديا
"رفيق".. تفاصيل أول تطبيق رسمي لخدمة حجاج السياحة المصريين
أخبار مصر

"رفيق".. تفاصيل أول تطبيق رسمي لخدمة حجاج السياحة المصريين

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان