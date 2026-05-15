توقف حفل النجمة أنغام المقام مساء اليوم الجمعة على مسرح الأرينا في القاهرة الجديدة بشكل مفاجئ، بعد سقوط ستاند الإضاءة، إذ اضطرت أنغام لمغادرة المسرح لحين احتواء الموقف والاطمئنان على الحضور.

وطلبت الجهة المنظمة الإسعاف للاطمئنان على الجمهور والتأكد من عدم وجود إصابات خطيرة.

تركي آل الشيخ يروج لحفل أنغام ضمن احتفالات عيد الأضحى

روجت شركة روتانا لحفل النجمة أنغام في مدينة الرياض والمقرر إقامته ضمن احتفالات عيد الأضحى وبالتحديد يوم 30 مايو الجاري.

نشرت الصفحة الرسمية لشركة روتانا على "X" الملصق الدعائي الخاص بالحفل الذي تصدرته النجمة أنغام وكتبت الصفحة: "انتوا العيد والعيدية، وبنحتفل مع بعض بالعيد مع صوت مصر أنغام، 30 مايو الرياض مسرح محمد عبده أرينا، بقيادة المايسترو هاني فرحات"، كما قام المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بإعادة نشر خبر الحفل عبر صفحته على "X".

أنغام تستعد لإحياء حفلا غنائيا في البحرين

تستعد النجمة أنغام لإحياء حفلا غنائيا في البحرين ضمن فعاليات العيد وذلك يوم 12 يوليو المقبل، وسيتم طرح تذاكر الحفل يوم 20 مايو الجاري.

