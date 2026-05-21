خطف أبناء نجوم الفن، الأنظار إليهم بظهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أبرزهم أولاد الفنان محمد رمضان، وبنات الفنان أحمد زاهر وغيرهم.

نستعرض لكم أبناء الفنانين الذين لفتوا الانتباه مؤخرا في السطور التالية:

ابني محمد رمضان "كنز وعلي"

خطف أولاد الفنان محمد رمضان، كنز وعلي، الأنظار خلال ظهورهم في العرض الخاص لفيلم "أسد" الذي أقيم داخل إحدى دور العرض السينمائي، وسط حضور كبير من نجوم الفن وصناع العمل، وحرص الجمهور على التقاط الصور التذكارية معهما.

بنات أحمد زاهر

تصدر اسم ابنتي الفنان أحمد زاهر، ليلى وملك، تريند محرك البحث "جوجل" خلال الأيام الماضية، وذلك بعد إعلان ليلى عن حملها الأول، وظهورها في مهرجان "كان" الفرنسي وهي تستعرض حملها.

كما خطفت ملك أحمد زاهر الأنظار أيضا بعد نشرها صورة جديدة رفقة خطيبها المؤلف شريف عمرو الليثي عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر الثنائي في أجواء رومانسية.

أبناء تامر حسني "تاليا وآدم وآمايا"

ظهرت تاليا وآدم، ابني الفنان تامر حسني في احتفال عائلي بعيد ميلاد شقيقتهما "آمايا"، ولاقت الصور والفيديوهات المتداولة تفاعل جماهيري واسع، خاصة بعد ظهورهم مع والدهم في لحظات عائلية.

سيلين ابنة المخرج محمد سامي

خطف المخرج محمد سامي الأنظار بعد مشاركته صورة تجمعه بابنته سيلين عبر حسابه على "إنستجرام"، حيث ظهر وهو يحتضنها، ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من المتابعين.

كايلا ابنة دنيا سمير غانم

تخطف كايلا ابنة الفنانة دنيا سمير غانم الأنظار دائما من خلال فيديوهاتها مع والدتها، والتي تحظى دائما بتفاعل واسع وإعجاب من جمهور دنيا على مواقع التواصل الاجتماعي.

