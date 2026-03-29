أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن إنتاج الفيلم الوثائقي "عدوية.. سلطان أهل الهوى"، وعرضه قريبًا على شاشة "الوثائقية"، توثيقا لقصة صعود نجم الغناء الشعبي المطرب الراحل أحمد عدوية.

تفاصيل فيلم عدوية.. سلطان أهل الهوى

عدوية هو أحد رواد الغناء الشعبي في مصر والوطن العربي، ويرصد الفيلم تفاصيل نشأته في الصعيد، وانتقاله إلى القاهرة، وبداياته الفنية المبكرة في شارع محمد علي، ثم تحوله إلى ظاهرة فنية فرضت حضورها خلال حقبتي السبعينيات والثمانينيات، بالتزامن مع تغييرات اجتماعية واقتصادية شهدتها مصر، منها: سياسات الانفتاح الاقتصادي، وانتشار شرائط "الكاسيت".

يناقش الفيلم كذلك حالة الجدل التي صاحبت "عدوية" خلال مسيرته، والانتقادات التي واجهها، مستعرضًا أسباب دخوله عالم السينما والإعلانات، وامتداد تأثيره الفني إلى أجيال جديدة.

من هم ضيوف فيلم عدوية.. سلطان أهل الهوى؟

ويشارك في الفيلم عدد من المطربين الذين تأثروا بالفنان أحمد عدوية من أجيال مختلفة، بالإضافة إلى شعراء ونقاد ومثقفين وأساتذة في النقد الموسيقي والفني. ويأتي الفيلم في إطار الاهتمام بالفن المصري بكل روافده وأشكاله، وحرصًا على توثيق سير المبدعين المصريين في مختلف المجالات.

رحل أحمد عدوية عن عالمنا في 29 ديسمبر عام 2024، تاركا عددا كبيرا من الأغاني التي مازال يرددها الجمهور حتى اليوم، بينها: زحمة يا دنيا زحمة، يا بنت السلطان، كله على كله، ما بلاش اللون ده معانا، الناس الرايقة.

