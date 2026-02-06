إعلان

الأحد.. "الأغنية الدينية" موضوع صالون قضايا موسيقية في الأوبرا

كتب : منى الموجي

03:03 م 06/02/2026
تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام، في السابعة مساء يوم الأحد الموافق 8 فبراير، ضمن نشاطها الثقافي والفكري بإشراف رشا الفقي، أمسية من سلسلة حلقات صالون قضايا موسيقية، وتتناول الأغنية الدينية في ذاكرة الوجدان المصري، إعداد وتقديم الناقدة الموسيقية الدكتورة إيناس جلال الدين.

ويستضيف الصالون الدكتور هاني الحمزاوي وفرقته الموسيقية، ويتخللها مجموعة المؤلفات الروحانية والرمضانية الشهيرة، منها: البردة، هلت ليالي، رمضان جانا، طلع البدر علينا، عليك صلاة الله وسلامه، وحوي يا وحوي، ماشي في نور الله، إلى جانب عملين من ألحانه وكلمات الشاعرة ريهام عبدالله: زينة وأنوار، وأحلى الأيام.

تناقش الأمسية عدة موضوعات مرتبطة بالأغنية الدينية، منها: الجذور الأولى وتأثير مدرسة الإنشاد المصرية عليها وأسباب خلودها، إضافة إلى مردودها لدى الجيل الجديد من الشباب ومسارات استثمارها لترسيخ الهوية، إلى جانب استعراض لعدد من إبداعات الملحنين المصريين في هذا المجال.

جدير بالذكر أن صالون قضايا موسيقية يهدف إلى حماية الهوية الفنية وتعريف الأجيال الجديدة بعناصر ومفردات التراث الإبداعي، من خلال طرح ومناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بالشأن الموسيقي.

