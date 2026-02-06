طرح ألبوم "Riyadh mood" قريبا.. وتركي آل الشيخ: الموسيقى لغة عالمية

تستعد الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، لطرح ألبوم Riyadh mood قريبا، وهو أول ألبوم موسيقي ينتج خصيصا لموسم الرياض.

Riyadh mood تجربة موسيقية جديدة، كان المستشار تركي آل الشيخ أعلن عن إطلاقها، في ديسمبر الماضي، ونشر –آنذاك- صورة تجمعه بكوكبة من أهم الموسيقيين العالميين.

وكتب تركي في تعليقه على الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع X: "صورة جمعتني بكوكبة من أهم موسيقيي العالم.. في مشروع ألبوم Riyadh mood.. الموسيقى لغة عالمية يفهمها الجميع".

وروّج المستشار تركي آل الشيخ قبل ساعات للمسرحية السورية "سمن على عسل"، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، ونشر فيديو يضم أبطال العرض، معلقا "أبطال المسرحية الكوميدية (سمن على عسل) يدعونكم لحضور المسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض".

المسرحية إنتاج حمادة إسماعيل، بطولة: جومانا مراد، معتصم النهار، شكران مرتجى، فؤاد يمين، أيمن رضا، أحمد عبدالوهاب، وسارة بركة، تأليف ممدوح حمادة، إخراج بتول عرفة، وإشراف عام أحمد إسماعيل، ومن المقرر استمرار عرضها حتى 7 فبراير على مسرح محمد العلي.