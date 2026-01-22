سمسم شهاب يطرح أحدث أغانيه "اتنين عايشين بروح"

نفاد بيع تذاكر الـ 5200 جنيه لحفل تامر حسني قبل إقامته غدًا

"أشرقت وجودي ومهند".. من سيكون صاحب لقب الموسم السادس من THE VOICE؟

مسرح بكر الشدي يستقبل العرض العالمي "A Night of Honour & Heroes" ضمن فعاليات

طرح المطرب سمسم شهاب أغنيته الجديدة "اتنين عايشين بروح"، على طريقة الفيديو كليب، باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

الأغنية من كلمات وألحان خالد نور، توزيع موسيقي معتز عادل. وهو أول كليب غنائي لسمسم يتم تصويره بتقنية الذكاء الاصطناعي، فكرة هاجر حسام الدين.

أغنية "اتنين عايشين بروح" ذات طابع رومانسي، وتحكي عن انتصار الحب رغم كل العوائق.

يذكر أن آخر أعمال سمسم شهاب كانت أغنية "الراجل الجدع"، كلمات رضا برهام، ألحان سمسم شهاب، توزيع أشرف البرنس، هندسة صوتية محمد جودة، المستشارة الإعلامية هاجر حسام الدين، إشراف عام أحمد سمسم شهاب، إخراج سمسم شهاب في ثاني تجاربه الإخراجية.