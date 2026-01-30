إعلان

بعد "طوفان".. نغم صالح تطرح أغنيتها الجديدة "كباريه"

كتب : منى الموجي

01:34 ص 30/01/2026
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    المطربة نغم صالح (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- منى الموجي:

طرحت المطربة نغم صالح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "كباريه"، على مختلف المنصات الموسيقية الرقمية.

وتفتتح نغم أولى إصداراتها الغنائية خلال عام 2026، في خطوة جديدة تشهد خوضها تجربة الغناء بأسلوب الإلكترو شعبي للمرة الأولى في مشوارها الفني.

وأغنية كباريه هي التعاون الثاني الذي يجمع نغم صالح بالموزع الموسيقي إبراكسوفيا، بعد أغنية "سجن الروح" التي طُرحت نهاية العام الماضي ضمن ختام إصدارات ألبومها "شلق"، كما تعد استمرارا لمشروعها الموسيقي مع المنتج والمخرج خالد برجونا.

وتأتي الأغنية ضمن المسار الغنائي الذي تسلكه نغم صالح في مشروعها، والذي تحرص فيه على التنوع الموسيقي، والمزج بين الطرب والأنماط الموسيقية الحديثة، خاصة بعد النجاح الذي حققته أغنية "طوفان"، والتي تجاوزت حاجز 9 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب.

أغنية كباريه المطربة نغم صالح

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من بينهم ثنائي الزمالك السابق.. حسنية أغادير يتعاقد مع خمس صفقات شتوية
رياضة عربية وعالمية

من بينهم ثنائي الزمالك السابق.. حسنية أغادير يتعاقد مع خمس صفقات شتوية
مع احتمالية الهجوم على إيران.. مؤشر البيتزا قرب البنتاجون يسجل نشاطا لافتا
شئون عربية و دولية

مع احتمالية الهجوم على إيران.. مؤشر البيتزا قرب البنتاجون يسجل نشاطا لافتا
4 فوائد لن تتخيلها لصفار البيض.. تعرف عليها
نصائح طبية

4 فوائد لن تتخيلها لصفار البيض.. تعرف عليها
هل تتأثر مصر بالحرب الأمريكية الإيرانية في حالة اندلاعها؟
أخبار مصر

هل تتأثر مصر بالحرب الأمريكية الإيرانية في حالة اندلاعها؟
بدء فك وإزالة كوبري السيدة عائشة.. ومحور بديل بطول 3 كم
أخبار مصر

بدء فك وإزالة كوبري السيدة عائشة.. ومحور بديل بطول 3 كم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الخارجية: السد الإثيوبي يمثل التهديد الوجودي الوحيد لمصر
"رفض أي تغول على السلطة القضائية".. بيان عاجل من نادي القضاة بشأن تعيينات النيابة العامة