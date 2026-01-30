بعد "طوفان".. نغم صالح تطرح أغنيتها الجديدة "كباريه"

كتبت- منى الموجي:

طرحت المطربة نغم صالح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "كباريه"، على مختلف المنصات الموسيقية الرقمية.

وتفتتح نغم أولى إصداراتها الغنائية خلال عام 2026، في خطوة جديدة تشهد خوضها تجربة الغناء بأسلوب الإلكترو شعبي للمرة الأولى في مشوارها الفني.

وأغنية كباريه هي التعاون الثاني الذي يجمع نغم صالح بالموزع الموسيقي إبراكسوفيا، بعد أغنية "سجن الروح" التي طُرحت نهاية العام الماضي ضمن ختام إصدارات ألبومها "شلق"، كما تعد استمرارا لمشروعها الموسيقي مع المنتج والمخرج خالد برجونا.

وتأتي الأغنية ضمن المسار الغنائي الذي تسلكه نغم صالح في مشروعها، والذي تحرص فيه على التنوع الموسيقي، والمزج بين الطرب والأنماط الموسيقية الحديثة، خاصة بعد النجاح الذي حققته أغنية "طوفان"، والتي تجاوزت حاجز 9 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب.