إعلان

السلطات اليونانية تعتقل عقيد في القوات الجوية بتهمة التجسس لصالح الصين

كتب : عبدالله محمود

06:06 م 06/02/2026

السلطات اليونانية تعتقل عقيد في القوات الجوية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ألقت السلطات اليونانية القبض على عقيد كبير في القوات الجوية اليونانية، اليوم الجمعة، بتهمة التجسس لصالح الصين وتسريب معلومات سرية للغاية تتعلق بحلف شمال الأطلسي "الناتو".

ووفقًا لوسائل الإعلام اليونانية، يزعم أنه سرب بيانات عن عمليات حلف شمال الأطلسي وأنظمة الاتصالات والرادار، والترددات وتقنيات الدفاع الجديدة.

واتهمت السلطات اليونانية، العقيد باستخدام جهازا إلكترونيا خاصا قدمته له الاستخبارات الصينية لتصوير الوثائق ونقلها بشكل آمن.

وبحسب السلطات اليونانية، اندلعت القضية بناء على معلومات من جهاز استخبارات حليف غربي، وأدت إلى اعتقاله داخل وحدته العسكرية قبل إرسال المزيد من البيانات المهمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السلطات اليونانية اعتقال عقيد في القوات الجوية اليونانية عقيد يوناني يتجسس لصالح الصين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

7 صور من عيد ميلاد إيمي سالم بحضور نجوم الفن
زووم

7 صور من عيد ميلاد إيمي سالم بحضور نجوم الفن
مقابل مليارات.. الوليد بن طلال يستحوذ على نادي الهلال السعودي
رياضة عربية وعالمية

مقابل مليارات.. الوليد بن طلال يستحوذ على نادي الهلال السعودي
وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة.. وتشييع جنازته بحضور عدد من القضاة
حوادث وقضايا

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة.. وتشييع جنازته بحضور عدد من القضاة
سقوط الأشياء فجأة من يديك؟- إليك التفسير العلمي والنفسي
نصائح طبية

سقوط الأشياء فجأة من يديك؟- إليك التفسير العلمي والنفسي
خرائط جوجل تضيف ميزة جديدة لمستخدمي المشي والدراجات.. تفاصيل
أخبار و تقارير

خرائط جوجل تضيف ميزة جديدة لمستخدمي المشي والدراجات.. تفاصيل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان