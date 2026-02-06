السلطات اليونانية تعتقل عقيد في القوات الجوية بتهمة التجسس لصالح الصين

ألقت السلطات اليونانية القبض على عقيد كبير في القوات الجوية اليونانية، اليوم الجمعة، بتهمة التجسس لصالح الصين وتسريب معلومات سرية للغاية تتعلق بحلف شمال الأطلسي "الناتو".

ووفقًا لوسائل الإعلام اليونانية، يزعم أنه سرب بيانات عن عمليات حلف شمال الأطلسي وأنظمة الاتصالات والرادار، والترددات وتقنيات الدفاع الجديدة.

واتهمت السلطات اليونانية، العقيد باستخدام جهازا إلكترونيا خاصا قدمته له الاستخبارات الصينية لتصوير الوثائق ونقلها بشكل آمن.

وبحسب السلطات اليونانية، اندلعت القضية بناء على معلومات من جهاز استخبارات حليف غربي، وأدت إلى اعتقاله داخل وحدته العسكرية قبل إرسال المزيد من البيانات المهمة.