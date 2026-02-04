إعلان

بالفيديو - أغنية "خدني" للمغني الشامي تتخطى الـ100 مليون مشاهدة على "يوتيوب"

كتب : مصراوي

02:00 ص 04/02/2026

الشامي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تخطت أغنية "خدني" باللهجة المصرية للمغني السوري الشاب عبد الرحمن فواز المعروف باسم "الشامي"حاجز الـ100 مليون مشاهدة على يوتيوب، منذ طرحها في مايو عام 2024.

احتلّت أغنية "خدني" قوائم الترند على موقع يوتيوب لأكثر من 87 أسبوعًا، محقّقةً نحو 3 ملايين مشاهدة خلال أول 24 ساعة.

كما حققت خدني ملايين الاستماعات على تطبيق الموسيقى "أنغامي"، وظهرت ضمن قوائم YouTube Music وApple Music، مع تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضا..
"جريئة وشتوية".. بسمة بوسيل تخطف الأنظار بأكثر من إطلالة مختلفة

بعد اتهامه بالتحرش بفتاة أجنبية.. 20 صورة لـ محمود حجازي مع نجوم الفن

الشامي خدني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نشرة التوك شو| أصداء إقبال الملايين على معرض الكتاب.. وجمال شعبان يحذر
أخبار مصر

نشرة التوك شو| أصداء إقبال الملايين على معرض الكتاب.. وجمال شعبان يحذر
"أوبل وشيفرولية وبي إم دبليو" 70 سيارة تابعة للبنك الأهلي للبيع في مزاد
أخبار السيارات

"أوبل وشيفرولية وبي إم دبليو" 70 سيارة تابعة للبنك الأهلي للبيع في مزاد
بعد اتهامه بالتحرش بفتاة أجنبية.. 20 صورة لـ محمود حجازي مع نجوم الفن
زووم

بعد اتهامه بالتحرش بفتاة أجنبية.. 20 صورة لـ محمود حجازي مع نجوم الفن
بالفيديو- وصلة رقص بين العوضي ورحمة محسن "الأغنية اللي هتدغدغ الدنيا"
زووم

بالفيديو- وصلة رقص بين العوضي ورحمة محسن "الأغنية اللي هتدغدغ الدنيا"
"جاسر" يطلب طلاق زوجته: "بتحكي أسرارنا على الفيس بوك"
حوادث وقضايا

"جاسر" يطلب طلاق زوجته: "بتحكي أسرارنا على الفيس بوك"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد هبوط الذهب من قمته التاريخية.. من الرابح والخاسر؟ خبراء يوضحون
صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة - 8 أحياء
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 17 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث مستمر)
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد