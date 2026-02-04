تخطت أغنية "خدني" باللهجة المصرية للمغني السوري الشاب عبد الرحمن فواز المعروف باسم "الشامي"حاجز الـ100 مليون مشاهدة على يوتيوب، منذ طرحها في مايو عام 2024.

احتلّت أغنية "خدني" قوائم الترند على موقع يوتيوب لأكثر من 87 أسبوعًا، محقّقةً نحو 3 ملايين مشاهدة خلال أول 24 ساعة.

كما حققت خدني ملايين الاستماعات على تطبيق الموسيقى "أنغامي"، وظهرت ضمن قوائم YouTube Music وApple Music، مع تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

