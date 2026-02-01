إعلان

عمر خيرت يقدم حفلين في عيد الحب

كتب-مصطفى حمزة:

06:57 م 01/02/2026

الموسيقار الكبير عمر خيرت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يقدم الموسيقار عمر خيرت، مؤلفاته الموسيقية في حفلين، ضمن احتفالات دار الأوبرا بعيد الحب.

ويقوم عمر خيرت بعزف مؤلفاته، في ثالث حفلات عيد الحب، يوم السبت 14 فبراير، على المسرح المغطى بدار الأوبرا، إذ يقام الحفل الأول في الثامنة مساء، ويقام الثاني في الحادية عشر مساء، من نفس اليوم.

وتقام احتفالات عيد الحب بدار الأوبرا المصرية، على مدار ثلاثة أيام، حيث يقدم الفنان وائل جسار حفل يوم 12 فبراير بينما يحيي مدحت صالح حفل يوم 13 فبراير.

وتراوح سعر التذكرة، في كل حفل، بين 760، و 1510، و2510، و 3510، و 4510، و 5510 جنيه.

عمر خيرت عيد الحب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

منع ظهوره إعلاميًا.. "الأعلى للإعلام" يحيل الموسيقار هاني مهنا إلى اتحاد
أخبار مصر

منع ظهوره إعلاميًا.. "الأعلى للإعلام" يحيل الموسيقار هاني مهنا إلى اتحاد
الكفن لم ينقذ "فارس".. حكاية موظف حاول إنهاء الخصومة وقتل بعد شهر من الصلح
حوادث وقضايا

الكفن لم ينقذ "فارس".. حكاية موظف حاول إنهاء الخصومة وقتل بعد شهر من الصلح
وكالة أمريكية: تحسن القدرة الشرائية يحدث طفرة بمبيعات السيارات في مصر
أخبار السيارات

وكالة أمريكية: تحسن القدرة الشرائية يحدث طفرة بمبيعات السيارات في مصر
رسالة خاصة من النادي الأهلي لحمزة عبد الكريم بعد انتقاله لبرشلونة
رياضة محلية

رسالة خاصة من النادي الأهلي لحمزة عبد الكريم بعد انتقاله لبرشلونة
نهش رأسه وجسده.. طفل يصارع الموت بعد هجوم كلب مسعور برأس سدر
أخبار المحافظات

نهش رأسه وجسده.. طفل يصارع الموت بعد هجوم كلب مسعور برأس سدر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"بيع المشاهد".. مجدي الجلاد يحذر من اقتحام غير المتخصصين لمجال الإعلام -(فيديو)
شعبة الدخان: فليب موريس رفعت أسعار سجائر "مارلبورو وأل أند أم"