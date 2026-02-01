عمر خيرت يقدم حفلين في عيد الحب

يقدم الموسيقار عمر خيرت، مؤلفاته الموسيقية في حفلين، ضمن احتفالات دار الأوبرا بعيد الحب.

ويقوم عمر خيرت بعزف مؤلفاته، في ثالث حفلات عيد الحب، يوم السبت 14 فبراير، على المسرح المغطى بدار الأوبرا، إذ يقام الحفل الأول في الثامنة مساء، ويقام الثاني في الحادية عشر مساء، من نفس اليوم.

وتقام احتفالات عيد الحب بدار الأوبرا المصرية، على مدار ثلاثة أيام، حيث يقدم الفنان وائل جسار حفل يوم 12 فبراير بينما يحيي مدحت صالح حفل يوم 13 فبراير.

وتراوح سعر التذكرة، في كل حفل، بين 760، و 1510، و2510، و 3510، و 4510، و 5510 جنيه.