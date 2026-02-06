إعلان

الأحد.. الفرقة القومية العربية تحتفل بعيد الحب على مسرح الجمهورية

كتب : منى الموجي

02:52 م 06/02/2026

دار الأوبرا المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام، بعيد الحب، وتنظم حفلا للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي، في الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 8 فبراير الجاري، على مسرح الجمهورية.

تقدم الفرقة باقة من أشهر الأغاني الرومانسية، بينها: تملي في قلبي، وحبيبي وعينيا للمطرب الكبير محمد فوزي، وعلى قد الشوق وصافيني مرة لـ"العندليب الأسمر" عبدالحليم حافظ.

يشارك في إحياء الحفل: أشرف وليد، أحمد سعيد، إبراهيم رمضان، سامح منير، هند النحاس، غادة آدم.

جدير بالذكر أن دار الأوبرا المصرية أعدت خلال شهر فبراير بمناسبة عيد الحب مجموعة متنوعة من الاحتفالات التي تضم مختلف الأشكال الإبداعية بمسارحها المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

IMG_20260206_140134

دار الأوبرا المصرية الدكتور علاء عبدالسلام عيد الحب الفرقة القومية العربية للموسيقى

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"ضابط المرور بريء".. القصة الحقيقية لفيديو الرشوة في القليوبية
حوادث وقضايا

"ضابط المرور بريء".. القصة الحقيقية لفيديو الرشوة في القليوبية
ميمي جمال لـ "مصراوي" بعد جدل حذف صورتها ببوستر "مناعة": "هيشيلوني ليه؟"
زووم

ميمي جمال لـ "مصراوي" بعد جدل حذف صورتها ببوستر "مناعة": "هيشيلوني ليه؟"
بعد ادعاء بلوجر استبعادها من التمثيل بسبب حجابها.. أشرف زكي يرد:" وأنا
زووم

بعد ادعاء بلوجر استبعادها من التمثيل بسبب حجابها.. أشرف زكي يرد:" وأنا
بعد 10 ساعات.. بعثة الزمالك تصل إلى زامبيا
رياضة محلية

بعد 10 ساعات.. بعثة الزمالك تصل إلى زامبيا
بعد 10 ساعات.. بعثة الزمالك تصل إلى زامبيا
رياضة محلية

بعد 10 ساعات.. بعثة الزمالك تصل إلى زامبيا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان