الأحد.. الفرقة القومية العربية تحتفل بعيد الحب على مسرح الجمهورية

تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام، بعيد الحب، وتنظم حفلا للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي، في الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 8 فبراير الجاري، على مسرح الجمهورية.

تقدم الفرقة باقة من أشهر الأغاني الرومانسية، بينها: تملي في قلبي، وحبيبي وعينيا للمطرب الكبير محمد فوزي، وعلى قد الشوق وصافيني مرة لـ"العندليب الأسمر" عبدالحليم حافظ.

يشارك في إحياء الحفل: أشرف وليد، أحمد سعيد، إبراهيم رمضان، سامح منير، هند النحاس، غادة آدم.

جدير بالذكر أن دار الأوبرا المصرية أعدت خلال شهر فبراير بمناسبة عيد الحب مجموعة متنوعة من الاحتفالات التي تضم مختلف الأشكال الإبداعية بمسارحها المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.