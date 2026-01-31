كتبت- منى الموجي:

ضم العرض الخاص لمسلسلات رمضان 2029، الذي أقيم مساء الجمعة 30 يناير في الأوبرا الجديدة بالعاصمة الإدارية، عدة فقرات فنية، بينها تقديم أغنية رمضان جانا.

كما شهد حفل Ramadan premiere، استعراض تاريخ الدراما وكيف كان يلتف الجمهور حول المسلسلات الإذاعية ثم دخول التليفزيون ومراحل تطوره، وتقديمه لحكايات لعب بطولتها نجوم ونجمات الفن في السبعينيات، وصولا للثمانينيات، وأشهر الأعمال التي شاهدها الجمهور في تلك الفترة، من فوازير ومسلسلات لا تُنسى.

وغنت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، أغنية "ابتدت ليالينا"، بمشاركة فرقة استعراضية، واستقبلها الحضور بحفاوة كبيرة.

وقالت نانسي بعد انتهاء الأغنية "مساء الخير، اسمحولي أشكركم وأعبر عن تقديري ومحبتي لأن دايما بتخلوني شريكتكم في مناسباتكم ولحظاتكم الحلوة في مصر أم الدنيا، وسعيدة اكتر إني موجودة بين نجوم كتير غاليين على قلبي نحتفل بالفن والنجوم والإعلام، اللي يستاهلوا سقفة كتير كبيرة، واللي بيستاهل سقفة كمان الشركة المتحدة اللي عندها رؤية مميزة ورائدة في عالم الإعلام".

وتابعت "وشكرا طارق نور وفريق العمل على كل شيء حلو بنشوفه اليوم. الأغنية اللي قدمتها كلمات منة القيعي وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي".

جمع الحفل كوكبة من نجوم الفن، احتفالا بطرح مسلسلاتهم في شهر رمضان لعام 2026، وبينهم: ماجد المصري، فادية عبدالغني، يوسف الشريف، طارق لطفي، أحمد عزمي، أحمد العوضي، مصطفى شعبان، خالد زكي، داليا مصطفى، أمل بوشوشة، سهر الصايغ، نرمين الفقي.