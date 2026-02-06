إعلان

"إحنا اللي بنوصل للبيوت".. بلاغ سيدة يكشف حيلة "شركات الغاز" الوهمية

كتب : مصراوي

05:59 م 06/02/2026

متهمين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله إحدى السيدات من تعرضها لواقعة نصب من مجموعة من الأشخاص بانتحال صفة عاملين بشركات الغاز.

تحريات المباحث أكدت من الفحص أن وراء إرتكاب الواقعة، تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص لـ"3 منهم معلومات جنائية" - مقيمون بمحافظتى "القليوبية، القاهرة"، تخصص نشاطه الإجرامى غرضه النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وذكرت التحريات أن التشكيل العصابي، أنشأوا عدة صفحات الكترونية احتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء شركات غاز مختلفة والإعلان عن إمكانية تركيب وتوصيل وصيانة الغاز بالمنازل على خلاف الحقيقة ومطالبتهم ضحاياهم بتحويل مبالغ مالية على محافظ إلكترونية مُدعين أنها رسوم لتحديد موعد التركيب أو الصيانة وعقب إستلام المبالغ المالية المستولى عليها يتم غلق هواتفهم وعدم الرد على المجنى عليهم.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ملاحقة عناصر التشكيل العصابي، وبحوزتهم "جهاز حاسب آلى - طابعة كمبيوتر - 6 هواتف محمولة" المستخدمين فى مزاولة نشاطهم الإجرامى، شرائح هواتف محمولة، ومبلغ مالى "من متحصلات نشاطهم الإجرامى"، و بفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنها تحوى أدلة تؤكد نشاطهم الإجرامى، و بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نصب واحتيال ركات الغاز لداخلية لقاهرة لقليوبية ركات الغاز الوهمية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"الفلوس بتجري وراهم".. انفراجات غير متوقعة في انتظار 4 أبراج
علاقات

"الفلوس بتجري وراهم".. انفراجات غير متوقعة في انتظار 4 أبراج
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة.. وتشييع جنازته بحضور عدد من القضاة
حوادث وقضايا

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة.. وتشييع جنازته بحضور عدد من القضاة
خرائط جوجل تضيف ميزة جديدة لمستخدمي المشي والدراجات.. تفاصيل
أخبار و تقارير

خرائط جوجل تضيف ميزة جديدة لمستخدمي المشي والدراجات.. تفاصيل
مقابل مليارات.. الوليد بن طلال يستحوذ على نادي الهلال السعودي
رياضة عربية وعالمية

مقابل مليارات.. الوليد بن طلال يستحوذ على نادي الهلال السعودي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان