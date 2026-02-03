تركي آل الشيخ يروج لحفل حماقي في "موسم الرياض"

كتب- مروان الطيب:

يواصل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية الترويج لحفل الفنان محمد حماقي المقرر إقامته ضمن فعاليات "موسم الرياض" يوم 12 فبراير الجاري.

نشر تركي الملصق الدعائي الخاص بالحفل عبر صفحته الرسمية على فيسبوك ويشاركه الحفل الدي جي الهولندي أفروجاك.

وشارك المستشار تركي آل الشيخ في حفل مجلة "Ring Magazine Awards" وهو حفل سنوي يقام لاختيار الأفضل في عالم الملاكمة بمدينة نيويورك الأمريكية.

ونشر تركي صور من كواليس الحفل عبر حسابه على "فيسبوك"، ظهر خلالها وسط عدد من أبرز الملاكمين الذين شاركوا مؤخرا بعدد من الفعاليات الرياضية في "موسم الرياض"، وظهروا وهم يرحبون به وبادلهم التحية.



