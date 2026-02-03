إعلان

تركي آل الشيخ يروج لحفل حماقي في "موسم الرياض"

كتب : مصراوي

08:08 م 03/02/2026 تعديل في 08:11 م

المستشار تركي آل الشيخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- مروان الطيب:
يواصل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية الترويج لحفل الفنان محمد حماقي المقرر إقامته ضمن فعاليات "موسم الرياض" يوم 12 فبراير الجاري.

نشر تركي الملصق الدعائي الخاص بالحفل عبر صفحته الرسمية على فيسبوك ويشاركه الحفل الدي جي الهولندي أفروجاك.

وشارك المستشار تركي آل الشيخ في حفل مجلة "Ring Magazine Awards" وهو حفل سنوي يقام لاختيار الأفضل في عالم الملاكمة بمدينة نيويورك الأمريكية.

ونشر تركي صور من كواليس الحفل عبر حسابه على "فيسبوك"، ظهر خلالها وسط عدد من أبرز الملاكمين الذين شاركوا مؤخرا بعدد من الفعاليات الرياضية في "موسم الرياض"، وظهروا وهم يرحبون به وبادلهم التحية.

00
اقرأ أيضا:
بعد تعرضها لـ حادث سير.. وفاة الفنانة التونسية سهام قريرة

بطلة "همام في أمستردام".. موناليزا تكشف سبب ابتعادها عن الفن

أفروجاك محمد حماقي تركي آل الشيخ

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد تعادل النادي الأهلي.. جدول ترتيب الدوري المصري
رياضة محلية

بعد تعادل النادي الأهلي.. جدول ترتيب الدوري المصري

"جاسر" يطلب طلاق زوجته: "بتحكي أسرارنا على الفيس بوك"
حوادث وقضايا

"جاسر" يطلب طلاق زوجته: "بتحكي أسرارنا على الفيس بوك"
إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي بكفالة مالية 50 ألف جنيه
حوادث وقضايا

إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي بكفالة مالية 50 ألف جنيه
شعبة الاتصالات تطرح 3 مقترحات لخفض أسعار الهواتف ومنع التهريب
اقتصاد

شعبة الاتصالات تطرح 3 مقترحات لخفض أسعار الهواتف ومنع التهريب
بالفيديو- وصلة رقص بين العوضي ورحمة محسن "الأغنية اللي هتدغدغ الدنيا"
زووم

بالفيديو- وصلة رقص بين العوضي ورحمة محسن "الأغنية اللي هتدغدغ الدنيا"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد هبوط الذهب من قمته التاريخية.. من الرابح والخاسر؟ خبراء يوضحون
صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة - 8 أحياء
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 17 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث مستمر)
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد