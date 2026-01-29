يستعد المطرب أحمد سعد، لتقديم حفل ختام مهرجان الموسيقى الشتوي، في فبراير المقبل.

ويقدم أحمد سعد، الحفل في أحد المراكز التجارية في مدينتي، ومن تنظيم منظم الحفلات وليد منصور.

وتتراوح أسعار تذاكر الحفل، بين 9000، و 10500، و 12000، و 15000 جنيه مصري.

يذكر أن أحمد سعد، من المقرر مشاركته مع المطرب تامر عاشور، في تقديم حفل غنائي ضمن فعاليات ليالي الفورمولا إي بالمملكة العربية السعودية وتحديداً في جدة، يوم 14 فبراير.